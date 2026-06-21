Почему Зеленский отправил орден в Польшу "Нова пошта": неожиданное объяснение главы "Укрпошта"

Передача Ордена Белого Орла, который президент Украины Владимир Зеленский вернул Польше, внезапно вызвала дискуссию не только политического, но и логистического характера. Глава "Укрпошта" Игорь Смелянский публично объяснил, почему государственную награду доставили через частного оператора "Нова пошта", а не через национальный.

Почему Зеленский отправил орден в Польшу "Новой почтой"

Игорь Смелянский в сообщении в Facebook предложил сразу три объяснения, почему Орден Белого Орла уехал в Польшу "Нова пошта". По его словам, первый вариант символичен, ведь национальные цвета Польши бело-красные случайно совпадают с брендовой айдентикой "Нова пошта".

Во второй версии Смелянский указал на законодательные ограничения. Глава "Укрпошта" отметил, что пересылка государственных наград регулируется отдельными правилами и запрещена через стандартные почтовые каналы. Однако, по его словам, "Нова пошта" работает как экспресс-оператор, а не классическая государственная почтовая служба.

Третьей причиной руководитель "Укрпошта" назвал логистические трудности и блокировку со стороны Польши. По словам Смелянского, польская таможня уже два месяца блокирует автомобили "Укрпочты" и они вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию.

"Наши клиенты этого не замечают, потому что мы построили альтернативные пути через другие страны. Авто НП поляки пропускают – потому что у них экспресс-отправка, а не государственные почтовые документы", — пояснил Смелянский.

Он также добавил, что из-за этой ситуации "Укрпошта" решила не участвовать в URC2026, что было сделано еще до того, как тема стала публичной. В итоге Смелянский добавил, что "Конкуренция – это хорошо. Плохое отношение к Украине – это плохо".

Напомним, Зеленский вернул Орден Белого Орла Польше после решения президента Кароля Навроцкого инициировать его отмену. Причиной послужил скандал в Польше из-за переименования в Украине воинской части в честь УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский политик вступился за Зеленского и вернул свой орден Навроцкому.

Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали Украину вернуть все оружие, предоставленное Варшавой.