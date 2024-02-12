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Поддерживает РФ и желает выхода Польши из ЕС. В СНБО рассказали, кто стоит за акцией с зерном на границе

В Центре противодействия дезинформации СНБО рассказали, что за акцией с украинским зерном на польской границе стоит маргинальный польский политик Рафал Маклер, поддерживающий Россию и выступающий за выход Польши из ЕС

сегодня, 13:31
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Ткачик Олеся
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Акцию на польской границе, где польские протестующие высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур организовал Рафал Маклер, являющийся одним из вдохновителей протестов, владельцем логистической компании и лидером люблинской ячейки маргинальной партии "Конфедерация", рассказывают в СНБО.

Поддерживает РФ и желает выхода Польши из ЕС. В СНБО рассказали, кто стоит за акцией с зерном на границе

Поляки высыпали зерно из украинских фур

В Центре дезинформации подчеркнули, что эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение военных НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с Россией. При этом в Центре обратили внимание на то, что партия "Конфедерация" не пользуется широкой поддержкой поляков.

"Очередная акция Маклера явно отвечает интересам РФ, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС",
– подчеркнули в СНБО.

Там отметили, что деструктивные действия отдельных политиков не должны оказывать влияния на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские фермеры 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков. Как сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж, действительно, три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Однако протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого отправились обратно в Украину, сообщила Чиж.

На действия польских протестующих отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он назвал протестующих "пророссийскими провокаторами" и добавил, что их действия недопустимы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.

Кроме того, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Польшей "застряли" тысячи грузовиков.





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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:54

За українців у світі все менше і менше. Так себе повели. Ні з ким не вміють взаємовигідно взаємодіяти. Чого туди поперли не вирішивши питання? Тактика юдейців продавлювати шахраювати та віджимати? Обрізані хитруни оформили документи на зерно транзитом у Литву, там розвертали фури і везли назад вже не українське зерно.


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