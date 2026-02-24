Большинство граждан Польши поддерживают членство Украины в Европейском Союзе. Кроме того, часть населения Польши выступает за ускоренный вариант вступления Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра CBOS для издания Dziennik Gazeta Prawna.

Большинство поляков поддерживают членство Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Согласно опросу CBOS, 68,9% поляков выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Кроме того, из них 12% убеждены, что интеграция должна состояться как можно скорее даже без полного выполнения всех формальных критериев для стран-кандидатов. Еще 57% поддерживают членство, но при соблюдении Украиной установленных ЕС требований.

В то же время, 21% респондентов считают, что Украина не должна становиться членом ЕС, а 10% не определились или отказались отвечать.

Исследование показывает заметную разницу в настроениях разных социальных групп в Польше относительно членства Украины в ЕС. Самый высокий уровень поддержки демонстрируют граждане с левыми политическими взглядами – 88,3%, а также жители крупных городов – 77,6%. Больше всего скептиков среди польских фермеров — 46,6% и людей с правыми убеждениями — 33,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент Польши Лех Валенса настаивает, что единственный путь безопасности для его страны это срочное вступление Украины в ЕС. Польский политик уверяет, что без конфигурации системы в России война повторится. По его словам, Киев не имеет права отступать или отдавать даже часть своей земли в обмен на гарантии безопасности.

