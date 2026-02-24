logo_ukra

Чи підтримують поляки вступ України до ЄС: результати нового опитування
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи підтримують поляки вступ України до ЄС: результати нового опитування

Нове опитування CBOS показало, що більшість поляків підтримують членство України в ЄС.

24 лютого 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Більшість громадян Польщі підтримують членство України в Європейському Союзі. Крім того, частина населення Польщі також виступає за пришвидшений варіант вступу України до ЄС. Про це свідчать результати дослідження центру CBOS для видання Dziennik Gazeta Prawna.

Згідно з опитуванням CBOS, 68,9% поляків виступають за вступ України до Європейського Союзу. Крім того, з них 12% переконані, що інтеграція має відбутися якомога швидше, навіть без повного виконання всіх формальних критеріїв для країн-кандидатів. Ще 57% підтримують членство, але за умови дотримання Україною встановлених ЄС вимог.

Водночас 21% респондентів вважають, що Україна не повинна ставати членом ЄС, а 10% не визначилися або відмовилися відповідати.

Дослідження показує помітну різницю в настроях різних соціальних груп у Польщі щодо членства України в ЄС. Найвищий рівень підтримки демонструють громадяни з лівими політичними поглядами — 88,3%, а також мешканці великих міст — 77,6%. Натомість найбільше скептиків серед польських фермерів — 46,6% та людей із правими переконаннями — 33,6%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експрезидент Польщі Лех Валенса наполягає, що єдиний шлях безпеки для його країни, це терміновий вступ України до ЄС. Польський політик запевняє, що без зміни системи у Росії війна повториться. За його словами, Київ не має права відступати чи віддавати навіть частину своєї землі в обмін на гарантії безпеки.

Також "Коментарі" писали, що у Німеччині відповіли Зеленському на питання назвати конкретну дату вступу України до ЄС.



Джерело: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/10648153,wojna-rosji-przeciwko-ukrainie-cztery-lata-skutecznej-obrony.html
