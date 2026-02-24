Чи підтримують поляки вступ України до ЄС: результати нового опитування

Більшість громадян Польщі підтримують членство України в Європейському Союзі. Крім того, частина населення Польщі також виступає за пришвидшений варіант вступу України до ЄС. Про це свідчать результати дослідження центру CBOS для видання Dziennik Gazeta Prawna.

Більшість поляків підтримують членство України в ЄС. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням CBOS, 68,9% поляків виступають за вступ України до Європейського Союзу. Крім того, з них 12% переконані, що інтеграція має відбутися якомога швидше, навіть без повного виконання всіх формальних критеріїв для країн-кандидатів. Ще 57% підтримують членство, але за умови дотримання Україною встановлених ЄС вимог.

Водночас 21% респондентів вважають, що Україна не повинна ставати членом ЄС, а 10% не визначилися або відмовилися відповідати.

Дослідження показує помітну різницю в настроях різних соціальних груп у Польщі щодо членства України в ЄС. Найвищий рівень підтримки демонструють громадяни з лівими політичними поглядами — 88,3%, а також мешканці великих міст — 77,6%. Натомість найбільше скептиків серед польських фермерів — 46,6% та людей із правими переконаннями — 33,6%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експрезидент Польщі Лех Валенса наполягає, що єдиний шлях безпеки для його країни, це терміновий вступ України до ЄС. Польський політик запевняє, що без зміни системи у Росії війна повториться. За його словами, Київ не має права відступати чи віддавати навіть частину своєї землі в обмін на гарантії безпеки.

Також "Коментарі" писали, що у Німеччині відповіли Зеленському на питання назвати конкретну дату вступу України до ЄС.