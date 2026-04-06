"Польша для поляков": агрессивная женщина напала на двух несовершеннолетних украинок в центре Познани

В польском городе Познань произошло нападение на двух украинских девушек-подростков. Инцидент сопровождался оскорблениями через национальность и нападениями агрессивной женщины. Видео распространилось в социальных сетях, что вынудило польскую полицию реагировать публично.
В Познани женщина напала на двух украинских девушек. Фото из открытых источников
По информации местных медиа, инцидент произошел 4 апреля около 23:00 на улице Святого Марцина в центре города. Агрессивная женщина начала преследовать двух примерно 15-летних украинок, выкрикивая ксенофобские лозунги и нецензурные оскорбления из-за национальности девушек.
Свидетели рассказывают, что нападающая кричала "Польша для поляков" и потребовала, чтобы девушки покинули страну. Когда одна из прохожих женщин попыталась вмешаться и защитить подростков, агрессия переключилась и на нее.
На видео, появившемся в интернете, видно, как нападающая преследует и толкает людей посреди улицы. По предварительным данным, 36-летняя женщина могла находиться под влиянием неизвестных веществ.
Впоследствии правоохранители опубликовали обновление, где сообщили, что напавшая на украинок женщина была задержана.
