"Польша для поляков": агрессивная женщина напала на двух несовершеннолетних украинок в центре Познани

В польском городе Познань произошло нападение на двух украинских девушек-подростков. Инцидент сопровождался оскорблениями через национальность и нападениями агрессивной женщины. Видео распространилось в социальных сетях, что вынудило польскую полицию реагировать публично.

В Познани женщина напала на двух украинских девушек. Фото из открытых источников

По информации местных медиа, инцидент произошел 4 апреля около 23:00 на улице Святого Марцина в центре города. Агрессивная женщина начала преследовать двух примерно 15-летних украинок, выкрикивая ксенофобские лозунги и нецензурные оскорбления из-за национальности девушек.

Свидетели рассказывают, что нападающая кричала "Польша для поляков" и потребовала, чтобы девушки покинули страну. Когда одна из прохожих женщин попыталась вмешаться и защитить подростков, агрессия переключилась и на нее.

На видео, появившемся в интернете, видно, как нападающая преследует и толкает людей посреди улицы. По предварительным данным, 36-летняя женщина могла находиться под влиянием неизвестных веществ.

"В связи с появлением в интернете записи с улицы Святого Марцина в Познани, на которой видно, как женщина физически нападает на другую женщину и оскорбляет ее из-за национальности, сообщаем, что от потерпевшей стороны получено заявление", — сообщила полиция 6 апреля.

Впоследствии правоохранители опубликовали обновление, где сообщили, что напавшая на украинок женщина была задержана.

"Женщина задержана. Ее доставят в прокуратуру для допроса. Она имеет предварительные судимости за угрозы, оскорбления, кражи, подделку документов, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Преступления на почве ненависти теперь наказываются лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в заявлении.

