Польша готова к передаче всех своих танков Украине: какие страны вошли в коалицию?

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
Международная
коалиция наконец-таки создана, именно она и решить судьбу вопроса, касающегося
передачи Польшей всех таков "Leopard II" Украине. По данным информационного
агентства Wyborcza, среди
стран, вошедших в состав коалиции и также готовых отдать свою тяжелую технику,
такие государства, как Финляндия и Дания. Издание акцентирует внимание на том,
что решающим словом в этом вопросе будет реакция Германии, которая по-прежнему
никак не комментирует данную инициативу.
фото тематическое, из открытых источников
После недавнего
заявления директора Польского института международных отношений Славомира
Дембски, о котором мы сообщали ранее, возможность передачи танков Украине
пришлось прокомментировать даже премьер-министру Матеушу Моравецкому. Мужчина
легко опроверг заявления Дембски о том, что все "Leopard II", находящиеся на содержании армии, будут отправлены в воюющую Украину.
"Я не могу
сказать сейчас что-то конкретно. Еще рано говорить, что Польша передаст "Leopard II" Украине. Для принятия такого решения, этот вопрос необходимо обсудить в рамках
специально созданной коалиции, в состав которой войдут страны-партнеры", —
заявил чиновник.
Учитывая, что за
довольно короткий промежуток времени эта самая коалиция таки была создана,
Польша всерьез думает о передаче тяжелой техники Украине, привлекая к
инициативе разные страны Европы. Молчит, пока что, лишь Германия, от которой,
по данным СМИ, и зависит исход данного "проекта".
Напомним, ранее
мы сообщали о новоиспеченном скандале, который разгорелся вокруг беженки из
Днепра, проживающей в одном из польских городов. СМИ сообщают об якобы безосновательном
увольнении женщины с работы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости