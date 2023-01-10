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Польша готова к передаче всех своих танков Украине: какие страны вошли в коалицию?

Известно, что сейчас на содержании польской армии находиться почти 250 танков Leopard-2

сегодня, 09:40 comments1323
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Международная коалиция наконец-таки создана, именно она и решить судьбу вопроса, касающегося передачи Польшей всех таков "Leopard II" Украине. По данным информационного агентства Wyborcza, среди стран, вошедших в состав коалиции и также готовых отдать свою тяжелую технику, такие государства, как Финляндия и Дания. Издание акцентирует внимание на том, что решающим словом в этом вопросе будет реакция Германии, которая по-прежнему никак не комментирует данную инициативу.

Польша готова к передаче всех своих танков Украине: какие страны вошли в коалицию?

фото тематическое, из открытых источников

После недавнего заявления директора Польского института международных отношений Славомира Дембски, о котором мы сообщали ранее, возможность передачи танков Украине пришлось прокомментировать даже премьер-министру Матеушу Моравецкому. Мужчина легко опроверг заявления Дембски о том, что все "Leopard II", находящиеся на содержании армии, будут отправлены в воюющую Украину.

"Я не могу сказать сейчас что-то конкретно. Еще рано говорить, что Польша передаст "Leopard II" Украине. Для принятия такого решения, этот вопрос необходимо обсудить в рамках специально созданной коалиции, в состав которой войдут страны-партнеры", — заявил чиновник.

Учитывая, что за довольно короткий промежуток времени эта самая коалиция таки была создана, Польша всерьез думает о передаче тяжелой техники Украине, привлекая к инициативе разные страны Европы. Молчит, пока что, лишь Германия, от которой, по данным СМИ, и зависит исход данного "проекта".

Напомним, ранее мы сообщали о новоиспеченном скандале, который разгорелся вокруг беженки из Днепра, проживающей в одном из польских городов. СМИ сообщают об якобы безосновательном увольнении женщины с работы. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75398,29339967,miedzynarodowa-koalicja-na-rzecz-przekazania-czolgow-leopard.html
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