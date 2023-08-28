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Польша и страны Балтии пригрозили Беларуси

Латвия, Литва и Польша предупреждают белорусское руководство о готовности закрыть границы.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Польша и страны Балтии пригрозили Беларуси

Глава МВД Польши Мариуш Каминский. Фото из открытых источников

Страны Балтии и Польша готовы полностью закрыть свои границы с Беларусью, если произойдет "критический инцидент" с наемниками из группы "Вагнера", заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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Польша и члены Европейского Союза, имеющие общую границу с Беларусью, указывают на свою обеспокоенность в безопасности границ из-за присутствия наемников из группы "Вагнера" на территории Беларуси. Именно туда их пригласил Лукашенко после мятежа Евгения Пригожина.

Кроме того, в Польше зафиксировали увеличение числа мигрантов в последние месяцы, пересекшие границу со стороны Беларуси.

"Мы требуем от власти в Минске, чтобы группа "Вагнера" немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты немедленно покинули пограничную зону и отправлены обратно в свои страны", — говорит Мариуш Каминский.

Польский министр внутренних дел пригрозил, что его и другие страны примут меры в критический момент.

"Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на польской или литовской границе, мы немедленно ответим. Все открытые до сих пор пункты пропуска будут закрыты", — сказал Каминский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусская оппозиция указывает на смерть Пригожина как сигнал для Лукашенко, который теперь много знает о действиях Путина.

Также "Комментарии" писали о СМИ, которые называют имя человека, что станет новым руководителем частной военной компании "Вагнер". Этот российский офицер ранее предал Пригожина в пользу Кремля.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/aug/28/russia-ukraine-war-live-updates-moscow-airports-closed-attempted-drone-attack
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