Польша и страны Балтии пригрозили Беларуси

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Slava Kot
Глава МВД Польши Мариуш Каминский. Фото из открытых источников
Страны Балтии и Польша готовы полностью закрыть свои границы с Беларусью, если произойдет "критический инцидент" с наемниками из группы "Вагнера", заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Польша и члены Европейского Союза, имеющие общую границу с Беларусью, указывают на свою обеспокоенность в безопасности границ из-за присутствия наемников из группы "Вагнера" на территории Беларуси. Именно туда их пригласил Лукашенко после мятежа Евгения Пригожина.
Кроме того, в Польше зафиксировали увеличение числа мигрантов в последние месяцы, пересекшие границу со стороны Беларуси.
Польский министр внутренних дел пригрозил, что его и другие страны примут меры в критический момент.
Также "Комментарии" писали о СМИ, которые называют имя человека, что станет новым руководителем частной военной компании "Вагнер". Этот российский офицер ранее предал Пригожина в пользу Кремля.
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