Польша и страны Балтии пригрозили Беларуси

Глава МВД Польши Мариуш Каминский. Фото из открытых источников

Страны Балтии и Польша готовы полностью закрыть свои границы с Беларусью, если произойдет "критический инцидент" с наемниками из группы "Вагнера", заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



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Польша и члены Европейского Союза, имеющие общую границу с Беларусью, указывают на свою обеспокоенность в безопасности границ из-за присутствия наемников из группы "Вагнера" на территории Беларуси. Именно туда их пригласил Лукашенко после мятежа Евгения Пригожина.

Кроме того, в Польше зафиксировали увеличение числа мигрантов в последние месяцы, пересекшие границу со стороны Беларуси.

"Мы требуем от власти в Минске, чтобы группа "Вагнера" немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты немедленно покинули пограничную зону и отправлены обратно в свои страны", — говорит Мариуш Каминский.

Польский министр внутренних дел пригрозил, что его и другие страны примут меры в критический момент.

"Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на польской или литовской границе, мы немедленно ответим. Все открытые до сих пор пункты пропуска будут закрыты", — сказал Каминский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусская оппозиция указывает на смерть Пригожина как сигнал для Лукашенко, который теперь много знает о действиях Путина.

Также "Комментарии" писали о СМИ, которые называют имя человека, что станет новым руководителем частной военной компании "Вагнер". Этот российский офицер ранее предал Пригожина в пользу Кремля.