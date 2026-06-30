Польша отказалась передавать Украине МиГ-29: в Варшаве объяснили, почему изменили решение

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Slava Kot
Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, на которые Киев рассчитывал в рамках военной помощи. В Варшаве объяснили, что причиной стала нереализованная договоренность о сотрудничестве в сфере беспилотников, которая должна стать основой взаимовыгодного обмена. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши, министр национальной обороны и лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камиш.
Истребитель МиГ-29. Фото: Siły Powietrzne
Владислав Косиняк-Камиш в эфире программы "Gość Wydarzeń" заявил, что польская сторона предлагала формат партнерства, который предусматривал передачу Украине истребителей МиГ-29 в обмен на сотрудничество в сфере дронов.
Однако Косиняк-Камыш признал, что Украина сегодня является одним из мировых лидеров в развитии беспилотных технологий. По словам министра, украинская сторона владеет уникальными знаниями и боевым опытом, а также активно сотрудничает с международными партнерами, в том числе странами Ближнего Востока.
Украина ожидала передачи польских МиГ-29 еще с конца прошлого года, когда Варшава заявила о постепенном выводе этих самолетов из эксплуатации. Речь идет об истребителях, находящихся на вооружении польских ВВС с 1989 года и постепенно заменяемых современными самолетами FA-50 и F-35.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили, что Украина не получила МиГ-29 из-за незавершенных договоренностей и отсутствия интереса.
Также "Комментарии" писали, что Польша выставила ультиматум Украине через Бандеру и Шухевича.