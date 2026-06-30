Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, на которые Киев рассчитывал в рамках военной помощи. В Варшаве объяснили, что причиной стала нереализованная договоренность о сотрудничестве в сфере беспилотников, которая должна стать основой взаимовыгодного обмена. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши, министр национальной обороны и лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камиш.

Истребитель МиГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Владислав Косиняк-Камиш в эфире программы "Gość Wydarzeń" заявил, что польская сторона предлагала формат партнерства, который предусматривал передачу Украине истребителей МиГ-29 в обмен на сотрудничество в сфере дронов.

"Я предложил, по моему мнению, подход, очень ориентированный на партнерство. МиГи за дроны. Украинцы сначала приняли это, но не внедрили, поэтому для Украины нет МиГов, потому что для Польши нет ни дронов, ни возможностей их использования", – сказал политик.

Однако Косиняк-Камыш признал, что Украина сегодня является одним из мировых лидеров в развитии беспилотных технологий. По словам министра, украинская сторона владеет уникальными знаниями и боевым опытом, а также активно сотрудничает с международными партнерами, в том числе странами Ближнего Востока.

"Это значит, что у них есть возможность предоставлять военное снаряжение, что иногда символично, но очень важно, чтобы они могли поделиться своими ноу-хау и частично своими технологиями. Они действительно очень хорошо в этом разбираются. И они согласились на это, но вышли из этих договоренностей", — добавил Косиняк-Камиш.

Украина ожидала передачи польских МиГ-29 еще с конца прошлого года, когда Варшава заявила о постепенном выводе этих самолетов из эксплуатации. Речь идет об истребителях, находящихся на вооружении польских ВВС с 1989 года и постепенно заменяемых современными самолетами FA-50 и F-35.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили, что Украина не получила МиГ-29 из-за незавершенных договоренностей и отсутствия интереса.

Также "Комментарии" писали, что Польша выставила ультиматум Украине через Бандеру и Шухевича.