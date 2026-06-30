Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29: у Варшаві пояснили, чому змінили рішення

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Slava Kot
Польща наразі не передасть Україні винищувачі МіГ-29, на які Київ розраховував у межах військової допомоги. У Варшаві пояснили, що причиною стала нереалізована домовленість щодо співпраці у сфері безпілотників, яка мала стати основою взаємовигідного обміну. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони та лідер Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш.
Винищувач МіГ-29. Фото: Siły Powietrzne
Владислав Косіняк-Камиш в ефірі програми "Gość Wydarzeń" заявив, що польська сторона пропонувала формат партнерства, який передбачав передачу Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на співпрацю у сфері дронів.
Однак Косіняк-Камиш визнав, що Україна сьогодні є одним зі світових лідерів у розвитку безпілотних технологій. За словами міністра, українська сторона володіє унікальними знаннями та бойовим досвідом, а також активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема країнами Близького Сходу.
Україна очікувала на передачу польських МіГ-29 ще з кінця минулого року, коли Варшава заявила про поступове виведення цих літаків з експлуатації. Йдеться про винищувачі, які перебувають на озброєнні польських ВПС із 1989 року та поступово замінюються сучасними літаками FA-50 і F-35.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі заявили, що Україна не отримала МіГ-29 через незавершені домовленості та відсутність інтересу.
Також "Коментарі" писали, що Польща виставила ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича.