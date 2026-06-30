Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29: у Варшаві пояснили, чому змінили рішення

Польща наразі не передасть Україні винищувачі МіГ-29, на які Київ розраховував у межах військової допомоги. У Варшаві пояснили, що причиною стала нереалізована домовленість щодо співпраці у сфері безпілотників, яка мала стати основою взаємовигідного обміну. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони та лідер Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш.

Винищувач МіГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Владислав Косіняк-Камиш в ефірі програми "Gość Wydarzeń" заявив, що польська сторона пропонувала формат партнерства, який передбачав передачу Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на співпрацю у сфері дронів.

"Я запропонував, на мою думку, підхід, дуже орієнтований на партнерство. МіГи для дронів. Українці спочатку прийняли це, але не впровадили, тому для України немає МіГів, бо для Польщі немає ні дронів, ні можливостей їх використання", – сказав політик.

Однак Косіняк-Камиш визнав, що Україна сьогодні є одним зі світових лідерів у розвитку безпілотних технологій. За словами міністра, українська сторона володіє унікальними знаннями та бойовим досвідом, а також активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема країнами Близького Сходу.

"Це означає, що вони мають можливості надавати військове спорядження, що іноді символічно, але дуже важливо, щоб вони могли поділитися своїми ноу-хау та частково своїми технологіями. Вони справді дуже добре в цьому розбираються. І вони погодилися на це, але вийшли з цих домовленостей", – додав Косіняк-Камиш.

Україна очікувала на передачу польських МіГ-29 ще з кінця минулого року, коли Варшава заявила про поступове виведення цих літаків з експлуатації. Йдеться про винищувачі, які перебувають на озброєнні польських ВПС із 1989 року та поступово замінюються сучасними літаками FA-50 і F-35.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі заявили, що Україна не отримала МіГ-29 через незавершені домовленості та відсутність інтересу.

Також "Коментарі" писали, що Польща виставила ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича.