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Польша подает жалобу в Еврокомиссию на Германию: причиной решения оказался мусор

Глава Министерства климата и окружающей среды Польши сообщила о первом шаге Польши для рассмотрения в суде возможных нарушений Германии относительно мусора.

сегодня, 15:46
Автор:
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Slava Kot
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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что ее страна подала жалобу в Еврокомиссию на Германию из-за нелегально ввезенных отходов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gazeta.

Польша подает жалобу в Еврокомиссию на Германию: причиной решения оказался мусор

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Фото из открытых источников

Анна Москва упомянула о политике Польши в 2013 году, когда правительство под руководством коалиции из партий PO и PSL ослабило положение по управлению отходами в стране.


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"Правительство PO и PSL создало Эльдорадо для мусора в Польше. Правительство PO и PSL заминировал всю Польшу мусором", — говорит Москва и добавляет, что нынешнее правительство под руководством PiS объявило "решительную войну мусорным мафиям".

Министерка климата рассказала о решении 2013 года, когда все узнали, в том числе такие страны как Гана, Венесуэла, Германия и другие страны, которые начали посылать запросы в Польшу с возможностью отправить отходы для переработки.

"Этот вид Эльдорадо поощрял среди прочего наш западный партнер (Германия). Следствие этого — 35 тыс. тонн нелегальных отходов, выброшенных на семь полигонов", — отметила министр.

Анна Москва заявила, что неоднократно обращалась в Германию, чтобы та забрала "германский мусор, незаконно лежащий на польской земле". Как следствие, Министерство климата и окружающей среды объявило, что Польша отправит жалобу в Еврокомиссию, которая станет первой стадией для рассмотрения в суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Германия подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.

Также "Комментарии" писали в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки.



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Источник: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,30010926,anna-moskwa-polska-sklada-skarge-do-ke-na-niemcy.html
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