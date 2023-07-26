Польша подает жалобу в Еврокомиссию на Германию: причиной решения оказался мусор

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Slava Kot
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что ее страна подала жалобу в Еврокомиссию на Германию из-за нелегально ввезенных отходов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gazeta.
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Фото из открытых источников
Анна Москва упомянула о политике Польши в 2013 году, когда правительство под руководством коалиции из партий PO и PSL ослабило положение по управлению отходами в стране.
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Министерка климата рассказала о решении 2013 года, когда все узнали, в том числе такие страны как Гана, Венесуэла, Германия и другие страны, которые начали посылать запросы в Польшу с возможностью отправить отходы для переработки.
Анна Москва заявила, что неоднократно обращалась в Германию, чтобы та забрала "германский мусор, незаконно лежащий на польской земле". Как следствие, Министерство климата и окружающей среды объявило, что Польша отправит жалобу в Еврокомиссию, которая станет первой стадией для рассмотрения в суде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Германия подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.
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