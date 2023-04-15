Польша приняла важнейшее решение для Украины

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Slava Kot
Польша запретила импорт зерна и других продуктов питания из Украины, чтобы защитить свой аграрный сектор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Украинское зерно. Фото из открытых источников
Польша и страны ЕС сняли ограничения на украинское зерно после вторжения российских войск в Украину. По плану, украинское зерно проходило через Европу и попадало на другие рынки за пределами ЕС. Из-за плохой логистики и значительного количества украинского зерна часть продукции оставалась в Европе, что вероятно ударило по ценам и продажам для местных фермеров, которые начали протестовать. Кроме того, это создало значительную проблему для польской руководящей партии в год выборов.
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Качиньский сказал, что Польша готова вступать в переговоры по урегулированию вопроса зерновых проблем с Украиной. Польский политик добавил, что украинская сторона уже уведомлена об этом.
Напомним, что через украинское зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Словакия обнаружила в украинском зерне превышение норм пестицидов и запретила его импорт в страну.
Также "Комментарии" писали о России, обнародовав пять требований для продления зернового соглашения. Украина заявила в марте, что соглашение продлено на 120 дней, однако в РФ сообщают только о 60 днях.
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