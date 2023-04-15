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Польша приняла важнейшее решение для Украины

Польша запретила импорт украинского зерна и продуктов.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Польша запретила импорт зерна и других продуктов питания из Украины, чтобы защитить свой аграрный сектор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Польша приняла важнейшее решение для Украины

Украинское зерно. Фото из открытых источников

Польша и страны ЕС сняли ограничения на украинское зерно после вторжения российских войск в Украину. По плану, украинское зерно проходило через Европу и попадало на другие рынки за пределами ЕС. Из-за плохой логистики и значительного количества украинского зерна часть продукции оставалась в Европе, что вероятно ударило по ценам и продажам для местных фермеров, которые начали протестовать. Кроме того, это создало значительную проблему для польской руководящей партии в год выборов.


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"Мы являемся и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы будем ее поддерживать и мы ее поддерживаем... Но это обязанность каждого государства, каждой власти, доброй власти в любом случае, защищать интересы своих граждан, – заявил лидер руководящей партии Польши Ярослав Качиньский.

Качиньский сказал, что Польша готова вступать в переговоры по урегулированию вопроса зерновых проблем с Украиной. Польский политик добавил, что украинская сторона уже уведомлена об этом.

Напомним, что через украинское зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Словакия обнаружила в украинском зерне превышение норм пестицидов и запретила его импорт в страну.

Также "Комментарии" писали о России, обнародовав пять требований для продления зернового соглашения. Украина заявила в марте, что соглашение продлено на 120 дней, однако в РФ сообщают только о 60 днях.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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