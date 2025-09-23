Польша сделала серьезное предупреждение России: что теперь грозит Москве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением в адрес России. По его словам, Запад не подвергнется попыткам запугивания. Варшава готова действовать жестко при нарушении ее воздушного пространства.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Во время заседания Совета Безопасности ООН глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к представителю России, резко критикуя политику Кремля, которую назвал "сумасшедшим национализмом".

"Мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире с соседями. Ваш сумасшедший национализм — это жажда господства, которая не утихнет, пока вы не осознаете, что эпоха империй миновала, и ваша не будет восстановлена", — сказал польский дипломат.

Министр подчеркнул, что Польша готова сбивать российские самолеты и дроны, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве, независимо от того, будет ли это случайное нарушение или намеренная провокация со стороны России.

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", — добавил Сикорский.

Сикорский также выразил поддержку Украине. По его словам, каждый успешный удар Вооруженных сил Украины приближает момент, когда имперские амбиции России потерпят окончательное поражение.

Заявления Сикорского раздались на фоне недавних инцидентов, когда около двух десятков беспилотников РФ залетели на территорию Польши, а также российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.

