Польша сделала серьезное предупреждение России: что теперь грозит Москве

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением в адрес России. По его словам, Запад не подвергнется попыткам запугивания. Варшава готова действовать жестко при нарушении ее воздушного пространства.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Во время заседания Совета Безопасности ООН глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к представителю России, резко критикуя политику Кремля, которую назвал "сумасшедшим национализмом".
Министр подчеркнул, что Польша готова сбивать российские самолеты и дроны, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве, независимо от того, будет ли это случайное нарушение или намеренная провокация со стороны России.
Сикорский также выразил поддержку Украине. По его словам, каждый успешный удар Вооруженных сил Украины приближает момент, когда имперские амбиции России потерпят окончательное поражение.
Заявления Сикорского раздались на фоне недавних инцидентов, когда около двух десятков беспилотников РФ залетели на территорию Польши, а также российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск дал четкий ответ Путину, что Польша готова сбивать российские самолеты при одном условии.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа. Готова ли Россия к переговорам.