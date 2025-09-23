logo

BTC/USD

113091

ETH/USD

4208.66

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша сделала серьезное предупреждение России: что теперь грозит Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша сделала серьезное предупреждение России: что теперь грозит Москве

Польша готова сбивать самолеты и дроны России при нарушении воздушного пространства. Радослав Сикорский заявил, что Запад не подвергнется шантажу Москвы.

23 сентября 2025, 09:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением в адрес России. По его словам, Запад не подвергнется попыткам запугивания. Варшава готова действовать жестко при нарушении ее воздушного пространства.

Польша сделала серьезное предупреждение России: что теперь грозит Москве

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Во время заседания Совета Безопасности ООН глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к представителю России, резко критикуя политику Кремля, которую назвал "сумасшедшим национализмом".

"Мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире с соседями. Ваш сумасшедший национализм — это жажда господства, которая не утихнет, пока вы не осознаете, что эпоха империй миновала, и ваша не будет восстановлена", — сказал польский дипломат.

Министр подчеркнул, что Польша готова сбивать российские самолеты и дроны, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве, независимо от того, будет ли это случайное нарушение или намеренная провокация со стороны России.

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", — добавил Сикорский.

Сикорский также выразил поддержку Украине. По его словам, каждый успешный удар Вооруженных сил Украины приближает момент, когда имперские амбиции России потерпят окончательное поражение.

Заявления Сикорского раздались на фоне недавних инцидентов, когда около двух десятков беспилотников РФ залетели на территорию Польши, а также российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск дал четкий ответ Путину, что Польша готова сбивать российские самолеты при одном условии.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа. Готова ли Россия к переговорам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости