Польща зробила серйозне попередження Росії: що тепер загрожує Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща зробила серйозне попередження Росії: що тепер загрожує Москві

Польща готова збивати літаки та дрони Росії у разі порушення повітряного простору. Радослав Сікорський заявив, що Захід не піддасться на шантаж Москви.

23 вересня 2025, 09:03
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із різкою заявою на адресу Росії. За його словами, Захід не піддасться на спроби залякування. Варшава готова діяти жорстко у випадку порушення її повітряного простору.

Польща зробила серйозне попередження Росії: що тепер загрожує Москві

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Під час засідання Ради Безпеки ООН очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до представника Росії, різко критикуючи політику Кремля, яку назвав "божевільним націоналізмом".

"Ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі з сусідами. Ваш божевільний націоналізм — це жага панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперій минула, і ваша не буде відновлена", — сказав польський дипломат.

Міністр підкреслив, що Польща готова збивати російські літаки та дрони, які можуть опинитися у її повітряному просторі, незалежно від того, чи це буде випадкове порушення, чи навмисна провокація з боку Росії.

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не дамо себе залякати. Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить у наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", — додав Сікорський.

Сікорський також висловив підтримку Україні. За його словами, кожен успішний удар Збройних сил України наближає момент, коли імперські амбіції Росії зазнають остаточної поразки.

Заяви Сікорського пролунали на фоні нещодавніх інцидентів, коли близько двох десятків безпілотників РФ залетіли на територію Польщі, а також російські літаки порушили повітряний простір Естонії.

