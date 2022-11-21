Польша сообщила будет ли продолжать вводить санкции против России ввиду экономического кризиса

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Slava Kot
После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз осудил преступные действия Владимира Путина и ввел санкции против РФ. Такие действия привели к энергетическому кризису в Европе, что вызвало мнение о возможном ослаблении санкций для России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Polskie Radio 24.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников
Во время интервью на польском радио Polskie Radio 24 премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал о санкциях, войне в Украине и ракетных взрывах на территории Польши. Польский политик считает, что мир готов помогать Украине еще больше в борьбе с Россией.
Премьер-министр во время разговора сообщил о настоящих причинах энергетического кризиса в Европе и, в частности, в Польше.
Моравецкий также отметил конфискацию российских активов, которые потом можно передать для восстановления Украины. Также премьер-министр прокомментировал ситуацию с инцидентом вблизи украинской границы. Матеуш Моравецкий заявляет, что в смерти жителей Польши виновата Россия.
Ранее портал "Комментарии" писал о высказываниях Матеуша Моравецкого по поводу взрывов в Польше. Политик считает, что за этим могла стоять Россия, которая таким образом пытается совершить провокации.
Также "Комментарии" писали о реакции президента Польши относительно инцидента с украинской ракетой, убившей двух поляков.
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