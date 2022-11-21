Польша сообщила будет ли продолжать вводить санкции против России ввиду экономического кризиса

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз осудил преступные действия Владимира Путина и ввел санкции против РФ. Такие действия привели к энергетическому кризису в Европе, что вызвало мнение о возможном ослаблении санкций для России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Polskie Radio 24.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Во время интервью на польском радио Polskie Radio 24 премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал о санкциях, войне в Украине и ракетных взрывах на территории Польши. Польский политик считает, что мир готов помогать Украине еще больше в борьбе с Россией.

"Украинцы должны знать, что их поддерживает вся Европа, что мы, свободный мир, готовы жертвовать еще больше, чтобы его защитить, потому что Украина борется за нашу свободу и наше процветание", – говорит Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр во время разговора сообщил о настоящих причинах энергетического кризиса в Европе и, в частности, в Польше.

"Санкции против России эффективны, мы должны продолжать их применять, несмотря на то, что они влияют на нашу экономику. Мы должны занять общую позицию в этом вопросе, в том числе и о настоящих причинах экономического кризиса", — сообщает польский политический деятель.

Моравецкий также отметил конфискацию российских активов, которые потом можно передать для восстановления Украины. Также премьер-министр прокомментировал ситуацию с инцидентом вблизи украинской границы. Матеуш Моравецкий заявляет, что в смерти жителей Польши виновата Россия.

Ранее портал "Комментарии" писал о высказываниях Матеуша Моравецкого по поводу взрывов в Польше. Политик считает, что за этим могла стоять Россия, которая таким образом пытается совершить провокации.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Польши относительно инцидента с украинской ракетой, убившей двух поляков.

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