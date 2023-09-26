Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара

Согласно показателям статистического управления в июле Польша увеличила закупку удобрений у России в 3,3 раза. Российские удобрения занимают вторую позицию на польском рынке и уступают только аналогичной продукции из Германии.



Мешки с российским удобрением. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину количество удобрений, закупаемых Польшей в России сократилось более чем в 20 раз. Однако с июня прошлого года импорт российских удобрений вырос. И по состоянию на июль Польша импортировала из России удобрений на сумму 20,2 млн. долларов, тогда как из Германии – 22,6 млн. долларов.

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В прошлом году российские удобрения были шестыми по объемам на польском рынке, уступая таким странам, как Германия, Литва, Финляндия и Нидерланды. Однако польские фермеры в последний год увеличили объемы закупки российских удобрений в 3,3 раза.

Согласно распоряжениям Европейского Союза, удобрения из России могут покупать страны ЕС. Этот продукт был исключен из пакета санкций.

"Экспорт продовольствия из России на мировые рынки не подпадает под ограничение. Деятельность с продовольствием и удобрениями из России разрешена, а также их закупка, транспортировка и доставка", — говорится на официальном сайте ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что товарооборот между США и Россией достиг рекордно низких значений за последние 30 лет. Соединенные Штаты в основном покупают у России три группы товаров, на которые не распространяются санкции.

Также "Комментарии" писали, что президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление о возможном возобновлении поставок польского вооружения для Украины. Ранее польский премьер Моравецкий объявил, что его страна не будет отправлять Украине оружие, однако подчеркнул, что выполнит все предыдущие контракты.