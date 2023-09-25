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Польша возобновит поставки оружия в Украину: Дуда назвал условие

Анджей Дуда сделал новое заявление о возможном возобновлении поставок польского вооружения для Украины.

сегодня, 10:57
Автор:
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Slava Kot
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Президент Польши Анджей Дуда рассказал, при каких условиях Варшава может снова возобновить поставки оружия в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды для Super Express.

Польша возобновит поставки оружия в Украину: Дуда назвал условие

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда объяснил, что не ожидал критики в сторону Польши от Зеленского со сцены Генассамблеи ООН. Однако польский лидер заметил, что Зеленский находится под значительным давлением из-за войны, ведь "он посылает людей на фронт, часто на смерть". 


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Президент Польши назвал обстоятельства, при которых его страна вновь готова поставлять оружие в Украину.

"Когда старое оборудование будет заменено современным, я не вижу проблемы, чтобы это старое оборудование отправить украинцам", — сказал Дуда и добавил, что от спора между Польшей и Украиной выиграет только Москва, а последствия для обеих стран могут быть трагическими.

Напомним, что Польша отказалась снять эмбарго на украинское зерно, которое должно было закончиться 15 сентября. Украина отреагировала на такие действия и подала иск в ВТО. Как следствие, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает отправлять оружие в Украину. Однако впоследствии представитель польского правительства пояснил, что Польша не может отправлять новое оборудование, которое только что закупила для своих нужд, однако выполнит ранее заключенные контракты между Варшавой и Киевом. Транзит оружия через территорию Польши остается без изменений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призывают шантажировать Украину и предлагают запретить транзит оружия через территорию страны.

Также "Комментарии" писали о депутате одной из польских партий, который подсчитал помощь Польше и выставил Украине счет на миллиарды злотых.



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Источник: https://polityka.se.pl/wiadomosci/andrzej-duda-mowi-oprezydencie-ukrainy-zelenski-jest-pod-ogromna-presja-on-wysyla-ludzi-na-front-a-w-czasie-wojny-opozycja-nie-znika-wywiad-se-aa-A7Zn-g1RV-56AM.html
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