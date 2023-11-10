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Польская оппозиция готова взять в руки власть: кто займет первые должности стране

Поименный список министров обещают объявить на заседании Сейма

сегодня, 17:44
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Кравцев Сергей
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В Польше три оппозиционные силы, что на октябрьских выборах вместе набрали более половины голосов, подписали коалиционное соглашение, которое открывает для них путь к формированию нового коалиционного правительства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает польское издание "RMF24".

Польская оппозиция готова взять в руки власть: кто займет первые должности стране

Дональд Туск (в центре) возглавит новое правительство Польши

В состав новой парламентской коалиции вошли политические блоки "Гражданская платформа" и "Третий путь", а также партия "Левица". Президент партии PSL (входит в блок "Третий путь") Владислав Косиняк-Камыш отметил, что коалиция имеет план и программу по управлению государством.


Согласно тексту коалиционного соглашения, кресло премьер-министра достанется именно Дональд Туск. Президент PSL Владислав Косиняк-Камыш претендует на должность первого вице-премьера. Лидер партии "Польша 2050 "(в составе блока "Третий путь") Шимон Головня может оказаться в кресле спикера Сейма.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит в Польше – почему страна грозится закрыть границу с Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше по итогам выборов, состоявшихся 15 октября, похоже, к власти придет оппозиция. Несмотря на то, что президентская партия "Право и справедливость" стала первой, набрав 36,8%, именно "Гражданская коалиция" (31,6%), скорее всего, будет формировать коалицию с партией "Третий путь" (13%) и "Левыми" (8,6%). В Сейм также прошла правая "Конфедерация" (6,2%), представители которой не раз отличались пророссийскими заявлениями. Чего ожидать Украине от грядущих политических перемен в Польше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.rmf24.pl/polityka/news-umowa-koalicyjna-ko-psl-polski-2050-i-lewicy-parafowana,nId,7140700#crp_state=1
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