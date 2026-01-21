Польские фермеры анонсировали блокировку границы с Украиной: что известно о новой акции протеста

Польские фермеры снова готовятся к акции протеста на границе с Украиной. Львовская таможня сообщила, что получила официальную информацию от польской стороны о запланированной блокировке пункта пропуска "Долгобычув — Угринов" 23 января.

Протест польских фермеров. Фото из открытых источников

По данным таможни, забастовка начнется утром и продлится весь день. Наиболее ощутимые ограничения движения запланированы с 11:00 до 15:30 по польскому времени. В этот период польские сельхозпроизводители намерены перекрывать автодорогу в сторону пункта пропуска "Долгобычув — Угринов" с польской стороны.

Акция протеста является частью более широкого фермерского движения в Польше, направленного против импорта аграрной продукции, в частности из Украины. Подобные блокировки уже неоднократно влияли на работу пограничной инфраструктуры, приводя к очередям и задержкам как для грузового и легкового транспорта.

Львовская таможня призывает граждан и перевозчиков заранее учесть возможные осложнения и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения украинско-польской границы. В ведомстве отмечают, что ситуация может меняться, поэтому водителям советуют следить за официальными сообщениями.

