Польские фермеры анонсировали блокировку границы с Украиной: что известно о новой акции протеста
Польские фермеры анонсировали блокировку границы с Украиной: что известно о новой акции протеста

Польские фермеры анонсировали 23 января блокировку пункта пропуска с Украиной.

21 января 2026, 14:10
Автор:
Slava Kot

Польские фермеры снова готовятся к акции протеста на границе с Украиной. Львовская таможня сообщила, что получила официальную информацию от польской стороны о запланированной блокировке пункта пропуска "Долгобычув — Угринов" 23 января.

Протест польских фермеров. Фото из открытых источников

По данным таможни, забастовка начнется утром и продлится весь день. Наиболее ощутимые ограничения движения запланированы с 11:00 до 15:30 по польскому времени. В этот период польские сельхозпроизводители намерены перекрывать автодорогу в сторону пункта пропуска "Долгобычув — Угринов" с польской стороны.

Акция протеста является частью более широкого фермерского движения в Польше, направленного против импорта аграрной продукции, в частности из Украины. Подобные блокировки уже неоднократно влияли на работу пограничной инфраструктуры, приводя к очередям и задержкам как для грузового и легкового транспорта.

Львовская таможня призывает граждан и перевозчиков заранее учесть возможные осложнения и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения украинско-польской границы. В ведомстве отмечают, что ситуация может меняться, поэтому водителям советуют следить за официальными сообщениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали борьбу с нелегалами-мусульманами и разбрасывали свиной навоз на границе. Инцидент произошел на границе Польши и Белоруссии, где существует большое давление нелегальных мигрантов.

Также "Комментарии" писали, что польские фермеры пожаловались на закон о мобилизации в Украине. По их словам из-за него в Польше не хватает украинских рабочих



Источник: https://t.me/LVcustomsUA/3897
