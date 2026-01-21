logo_ukra

Польща Польські фермери анонсували блокування кордону з Україною: що відомо про нову акцію протесту
Польські фермери анонсували блокування кордону з Україною: що відомо про нову акцію протесту

Польські фермери анонсували 23 січня блокування пункту пропуску з Україною.

21 січня 2026, 14:10
Автор:
Slava Kot

Польські фермери знову готуються до акції протесту на кордоні з Україною. Львівська митниця повідомила, що отримала офіційну інформацію від польської сторони про заплановане блокування пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" 23 січня.

Протест польських фермерів. Фото з відкритих джерел

За даними митниці, страйк розпочнеться вранці та триватиме протягом усього дня. Найбільш відчутні обмеження руху заплановані з 11:00 до 15:30 за польським часом. У цей період польські сільгоспвиробники мають намір перекривати автошлях у бік пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" з польського боку. 

Акція протесту є частиною ширшого фермерського руху в Польщі, спрямованого проти імпорту аграрної продукції, зокрема з України. Подібні блокування вже неодноразово впливали на роботу прикордонної інфраструктури, спричиняючи черги та затримки як для вантажного та легкового транспорту.

Львівська митниця закликає громадян і перевізників заздалегідь врахувати можливі ускладнення та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску для перетину українсько-польського кордону. У відомстві наголошують, що ситуація може змінюватися, тож водіям радять стежити за офіційними повідомленнями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що польські фермери почали боротьбу з нелегалами-мусульманами та розкидали свинячий гній на кордоні. Інцидент стався на кордоні Польщі та Білорусі, де існує великий тиск нелегальних мігрантів.

Також "Коментарі" писали, що польські фермери поскаржилися на закон про мобілізацію в Україні. За їх словами через нього у Польщі не вистачає українських робітників



Джерело: https://t.me/LVcustomsUA/3897
