Польські фермери анонсували блокування кордону з Україною: що відомо про нову акцію протесту

Польські фермери знову готуються до акції протесту на кордоні з Україною. Львівська митниця повідомила, що отримала офіційну інформацію від польської сторони про заплановане блокування пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" 23 січня.

Протест польських фермерів. Фото з відкритих джерел

За даними митниці, страйк розпочнеться вранці та триватиме протягом усього дня. Найбільш відчутні обмеження руху заплановані з 11:00 до 15:30 за польським часом. У цей період польські сільгоспвиробники мають намір перекривати автошлях у бік пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" з польського боку.

Акція протесту є частиною ширшого фермерського руху в Польщі, спрямованого проти імпорту аграрної продукції, зокрема з України. Подібні блокування вже неодноразово впливали на роботу прикордонної інфраструктури, спричиняючи черги та затримки як для вантажного та легкового транспорту.

Львівська митниця закликає громадян і перевізників заздалегідь врахувати можливі ускладнення та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску для перетину українсько-польського кордону. У відомстві наголошують, що ситуація може змінюватися, тож водіям радять стежити за офіційними повідомленнями.

