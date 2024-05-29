Польские фермеры начали новые акции протеста: что не устраивает на этот раз

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Slava Kot
Польские фермеры вышли на акции протеста и перекрывали дорожное движение. Причиной стали значительные потери урожая клубники, а также ее низкая цена на рынке из-за импорта из других стран Европейского Союза.
Протест польских фермеров. Фото из открытых источников
Польские фермеры жалуются, что из-за продолжительной засухи, а затем дождей с градом, они потеряли значительную часть урожая. На оптовом рынке цена клубники колеблется в пределах 2-2,5 злотых за кг (20-25 гривен), что не покрывает себестоимость производства.
Польские аграрии считают, что низкая цена на клубнику обусловлена тем, что предприятия в их стране массово импортируют ягоды из других стран ЕС.
Как следствие, польские фермеры организовали новые акции протеста и начали блокировать дороги на территории Польши.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали жаловаться на новый закон о мобилизации в Украине. По их словам, Украина этим законом отбирает рабочую силу, особенно в сезон сбора клубники.
Также "Комментарии" писали, что из-за польских фермеров Польша не может усилить оборону границы.
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Гарик
сегодня, 14:56
Та требуйте уже сразу деньги!А как же конкуренция?Рынок?ОХреневшие уже в край!Уроды..ваши товары в Украине будете жрать сами..ублюдки..это все вспомнится..