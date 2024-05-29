Польские фермеры начали новые акции протеста: что не устраивает на этот раз

Польские фермеры вышли на акции протеста и перекрывали дорожное движение. Причиной стали значительные потери урожая клубники, а также ее низкая цена на рынке из-за импорта из других стран Европейского Союза.



Протест польских фермеров. Фото из открытых источников

Польские фермеры жалуются, что из-за продолжительной засухи, а затем дождей с градом, они потеряли значительную часть урожая. На оптовом рынке цена клубники колеблется в пределах 2-2,5 злотых за кг (20-25 гривен), что не покрывает себестоимость производства.

"Сезон начинается с ценами ниже себестоимости производства. За промышленную клубнику фабрики предлагают 2,30 злотых/кг. Это скандал, потому что потери урожая в этом году огромны. Мы подсчитали, что в нашем регионе урожай будет максимум 40%", — говорит фермер Кшиштоф Хмель.

Польские аграрии считают, что низкая цена на клубнику обусловлена тем, что предприятия в их стране массово импортируют ягоды из других стран ЕС.

"Греция, Испания, Марокко, Албания – это направления, откуда нам массово поступает дешевая клубника. Таким товаром будут запасаться перерабатывающие предприятия вместо отечественного. Они нагло показали место фермерам", — жалуется Хмель.

Как следствие, польские фермеры организовали новые акции протеста и начали блокировать дороги на территории Польши.

"Мы протестуем против низких цен, которые еще раз унижают фермеров. В прошлом году мы боролись с наплывом клубники из Украины и стран вне ЕС, а в этом году были погодные аномалии", — говорит польский фермер и добавляет, что требует цену около 5 злотых (51 гривна).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали жаловаться на новый закон о мобилизации в Украине. По их словам, Украина этим законом отбирает рабочую силу, особенно в сезон сбора клубники.

Также "Комментарии" писали, что из-за польских фермеров Польша не может усилить оборону границы.