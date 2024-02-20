Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали из вагона зерно. Объяснение шокирует

Согласно анонсированному предупреждению, польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. В частности, вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" они перекрыли железную дорогу, а из одного из вагонов даже высыпали на колею украинское зерно.

Поляки высыпали зерно из вагона поезда

По словам одного из соорганизаторов протеста польских фермеров Романа Кондрува, это просто реакция на наплыв зерна с территории Украины.

"Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские",

— сказал Кондрува и добавил, что украинское зерно протестующие высыпали "из-за эмоций".

По его словам, организаторы не оказывают влияния на протестующих в этом вопросе.

"Они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо",

– добавил Кондрува.

Известно, что на месте инцидента прибыла полиция, через некоторое время протестующие разблокировали движение по железной дороге.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли, чтобы остановить протест на границе.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.



