Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали из вагона зерно. Объяснение шокирует

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Ткачик Олеся
Согласно анонсированному предупреждению, польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. В частности, вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" они перекрыли железную дорогу, а из одного из вагонов даже высыпали на колею украинское зерно.
Поляки высыпали зерно из вагона поезда
По словам одного из соорганизаторов протеста польских фермеров Романа Кондрува, это просто реакция на наплыв зерна с территории Украины.
По его словам, организаторы не оказывают влияния на протестующих в этом вопросе.
Известно, что на месте инцидента прибыла полиция, через некоторое время протестующие разблокировали движение по железной дороге.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.
Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.
Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.
Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли, чтобы остановить протест на границе.
Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.
Обсуждения
Новости
Сергій
сегодня, 15:40
А чому ці польсько-фашистські москалі не чіпають зерно із фашистської росії, яке завозиться в рази більше ніж з України??? Ця "акція" є московською спецоперацією та продовженням того, що США та Європа не постачає Україні зброю, що призводить до програшу Українськими військами
Дмитро
сегодня, 13:18
Так це юдейці висипають зерно? І оруть "курва" та "пся крев" ?
Ігор
сегодня, 12:46
Не можна допустити жодних поступок юдейцям-агробаригам. Біблія про них каже хто не йде у двері, а шукає лазівки той вор і розбійник. Не просто так пропаганда проплачена юдейцями занурює всю Україну у шалено ненависть до поляків. Це кошерна помста: якщо не по-нашому то ми посіємо ворожнечу між нашими народами і країнами на багато сотень років.