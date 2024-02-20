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Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали из вагона зерно. Объяснение шокирует

Польские фермеры ужесточили протесты и перекрыли железную дорогу, сообщает Суспільне. Кроме того, из одного из вагонов они высыпали зерно. При этом организатор акции отметил, что они так поступили просто на эмоциях

сегодня, 12:27 comments1038
Автор:
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Ткачик Олеся
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Согласно анонсированному предупреждению, польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. В частности, вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" они перекрыли железную дорогу, а из одного из вагонов даже высыпали на колею украинское зерно.

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали из вагона зерно. Объяснение шокирует

Поляки высыпали зерно из вагона поезда

По словам одного из соорганизаторов протеста польских фермеров Романа Кондрува, это просто реакция на наплыв зерна с территории Украины.

"Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские",
— сказал Кондрува и добавил, что украинское зерно протестующие высыпали "из-за эмоций".

По его словам, организаторы не оказывают влияния на протестующих в этом вопросе.

"Они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо",
– добавил Кондрува.

Известно, что на месте инцидента прибыла полиция, через некоторое время протестующие разблокировали движение по железной дороге.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли, чтобы остановить протест на границе.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.




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Источник: https://suspilne.media/688496-poblizu-pp-medika-polski-fermeri-perekrili-zaliznicu-ta-visipali-zbizza-z-vantaznogo-vagonu/
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comments

Обсуждения

Сергій

сегодня, 15:40

А чому ці польсько-фашистські москалі не чіпають зерно із фашистської росії, яке завозиться в рази більше ніж з України??? Ця "акція" є московською спецоперацією та продовженням того, що США та Європа не постачає Україні зброю, що призводить до програшу Українськими військами

Дмитро

сегодня, 13:18

Так це юдейці висипають зерно? І оруть "курва" та "пся крев" ?

Ігор

сегодня, 12:46

Не можна допустити жодних поступок юдейцям-агробаригам. Біблія про них каже хто не йде у двері, а шукає лазівки той вор і розбійник. Не просто так пропаганда проплачена юдейцями занурює всю Україну у шалено ненависть до поляків. Це кошерна помста: якщо не по-нашому то ми посіємо ворожнечу між нашими народами і країнами на багато сотень років.


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