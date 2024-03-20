Польские фермеры подписали соглашение с правительством: снимет ли это блокаду на импорт зерна из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и польские фермеры подписали соглашение, по которому польское правительство будет сохранять эмбарго на импорт продуктов из Украины. Кроме того, некоторая украинская агропродукция может попасть под запрет транзита через Польшу.



Польша может ужесточить запрет на импорт украинских продуктов. Фото из открытых источников

Как отмечает польское издание RMF24, в ночь на 20 марта польские фермеры подписали соглашение с министром с/г Польши Чеславом Секерским. Документ был представлен на втором дне Европейского аграрного форума, который проходит в Польше.

Часть пунктов, подписанных в соглашении, касаются Украины. В частности, Польша должна сохранить запрет на импорт продуктов из Украины и урегулировать соответствующие положения между правительствами обеих стран.

Среди заявленных продуктов по урегулированию между Польшей и Украиной в документе указаны: зерновые, кукуруза, рапс, мягкие фрукты, яблоки, сахар, яйца и птица. Также в документе присутствует пункт, по которому Секерский должен обратиться к Дональду Туску с просьбой остановить транзит украинских товаров через Польшу, которые попадают под эмбарго.

В подписанном соглашении между министром сельского хозяйства Польши и польскими фермерами заявлено, что нынешняя ситуация возникла из-за российского вторжения в Украину, а также согласия ЕС разрешить неограниченный импорт продуктов из Украины, поддерживаемый предыдущим правительством Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон меняет позицию Франции по отношению к Украине и становится на сторону Польши в вопросах запрещения импорта украинских продуктов.

Также "Комментарии" писали, что из-за польских фермеров Варшава не может начать строительство защитных линий на границе с Россией и Беларусью.