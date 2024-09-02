Польские фермеры пригрозили Украине новыми протестами: какая причина

Польские фермеры заявили, что рассматривают возможность возобновить протесты на границе с Украиной по окончании сбора урожая. По их словам, украинская агропродукция, которая попадает в Польшу, приводит к падению цен с которыми не способны справиться польские фермеры, в частности на рынке мягких фруктов.



Польский фермер Сильвестр Зевульский. Фото из открытых источников

Фермеры из Польши жалуются, что с продажи килограмма малины получают 6,5-7 злотых. По их словам, такая цена реализации мягких фруктов ниже рентабельности для ведения бизнеса. Главной причиной удешевления цен польские фермеры называют импорт фруктов из Украины.

"В последнее время наблюдалось значительное снижение закупочных цен, что явно вызвано импортом из Украины", — заявил фермер Сильвестр Зевульский.

Кроме того, польские фермеры жалуются не только на украинские фрукты, попадающие на рынок Польши, но и на их присутствие на международном рынке. Из-за того, что украинская продукция значительно ниже в цене, они не могут конкурировать с ней на внешних рынках.

Польские аграрии объясняют, что раньше продавали свою замороженную малину в скандинавские страны, однако теперь "украинцы хотят захватить этот рынок". Чтобы этого не произошло, фермеры призывают польские власти ввести новые ограничения для украинской продукции.

"Введение лимитов зависит от нашей власти. По крайней мере, так считают производители. Этот продукт должен дополнять наш рынок, а не разрушать его. У нас есть ряд служб на границе, которые должны проверять все транспорты, а не избирательно", — сказал Дзевульский.

Польские фермеры заявляют, что из-за отсутствия полной системы контроля за украинскими продуктами, они после завершения полевых работ могут снова вернуться к протестам на границе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали борьбу с нелегалами-мусульманами и разбросали свиной навоз на границе.

Также "Комментарии" писали, что польский бизнес критикует украинский закон о мобилизации из-за того, что фермерам в Польше не хватает украинских рабочих.