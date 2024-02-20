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Польские фермеры угрожают заблокировать пассажирские перевозки. Когда это произойдет

Польские фермеры угрожают расширить блокаду перевозок. Как заявил один из организаторов протестов лидер ячейки «Обманутая деревня» Роман Кондрув, они готовы препятствовать движению пассажирских автобусов, сообщает RMF24

сегодня, 17:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Роман Кондрув угрожает созданием "международной проблемы", если требования польских фермеров не будут выполнены. В частности, протестующие готовы пойти на блокировку пассажирских перевозок.

Польские фермеры угрожают заблокировать пассажирские перевозки. Когда это произойдет

Протест фермеров

Если мы решим не пускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть будет наконец искать содержательные решения",
– сказал активист.

Кондрув заявил, что польские фермеры чувствуют себя обманутыми правительством премьер-министра Дональда Туска, ведь их требования до сих пор не выполнены. Кроме того, он сетует, что якобы Польша "завалена" украинским зерном.

"Мы открыли коридор солидарности, и все рынки сбыта забрала Украина. Сегодня нам некуда продавать зерно, и то украинское зерно, которое к нам течет, это техническое зерно, которое вредно",
– сказал он.

Вместе с тем эту информацию неоднократно опровергали в Украине, подчеркивая, что через Польшу транзитом поставляют высококачественное зерно, которое подлежит проверкам. К нему никогда и ни у кого не было претензий.

Напомним, президент Владимир Зеленский подверг критике блокировку польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.

Кроме того, известно, что протесты фермеров обострились. Вблизи пункта "Медики-Шегиня" была заблокирована железная дорога . Из одного из вагонов протестующие высыпали на рельсы украинское зерно.




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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa-o-7/news-roman-kondrow-czujemy-sie-oszukani-przez-rzad-donalda-tuska,nId,7341545#crp_state=1
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