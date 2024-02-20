Польские фермеры угрожают заблокировать пассажирские перевозки. Когда это произойдет

Роман Кондрув угрожает созданием "международной проблемы", если требования польских фермеров не будут выполнены. В частности, протестующие готовы пойти на блокировку пассажирских перевозок.

Протест фермеров

Если мы решим не пускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть будет наконец искать содержательные решения",

– сказал активист.

Кондрув заявил, что польские фермеры чувствуют себя обманутыми правительством премьер-министра Дональда Туска, ведь их требования до сих пор не выполнены. Кроме того, он сетует, что якобы Польша "завалена" украинским зерном.

"Мы открыли коридор солидарности, и все рынки сбыта забрала Украина. Сегодня нам некуда продавать зерно, и то украинское зерно, которое к нам течет, это техническое зерно, которое вредно",

– сказал он.

Вместе с тем эту информацию неоднократно опровергали в Украине, подчеркивая, что через Польшу транзитом поставляют высококачественное зерно, которое подлежит проверкам. К нему никогда и ни у кого не было претензий.

Напомним, президент Владимир Зеленский подверг критике блокировку польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.

Кроме того, известно, что протесты фермеров обострились. Вблизи пункта "Медики-Шегиня" была заблокирована железная дорога . Из одного из вагонов протестующие высыпали на рельсы украинское зерно.