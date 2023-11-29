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Польский министр встретился с перевозчиками: о чем договорились

Польский чиновник провел переговоры с перевозчиками, блокирующими границу Украины

сегодня, 23:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Польше министр инфраструктуры Алвин Гаядхур провел переговоры с польскими перевозчиками, заблокировавшими четыре пункта пересечения на украинской границе. Об этом сообщает "Польское радио", пишет портал "Комментарии".

Польский министр встретился с перевозчиками: о чем договорились

Польские перевозчики продолжают блокировать украинскую границу. Фото из открытых источников

По результатам переговоров министр заявил о договоренностях о частичном разблокировании границы. В то же время глава Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур после встречи с Гаядхуром сообщил, что польские водители не прекратят протесты на заблокированных пунктах пропуска. При этом он пообещал, что переводчики не будут блокировать новые пункты пересечения границы – в Нижанковичах и Зосине.


Кроме того, Вальдемар Ящур заявил, что перевозчики готовы смягчить протест, если правительство Польши сделает более эффективным контроль за въездом грузовиков в Польшу и повлияет на уменьшение количества нарушений со стороны Украины.

В ответ министр инфраструктуры пообещал, что польское правительство ужесточит проверку грузовиков на границе с Украиной.

По словам Гаядхура, в таких проверках примут участие сотрудники национальной налоговой администрации, пограничники и полиция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские водители ответили протестом на блокаду границы Украины польскими перевозчиками. Десятки украинских водителей грузовиков 28 ноября блокировали дороги в польских городах Перемышль и Медика. Таким образом, они отреагировали на блокирование польскими водителями пограничных пунктов пропуска с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" объявил о намерении польских перевозчиков продлить протест до 1 февраля 2024 года.



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Источник: https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/3290531,minister%C2%A0gajadhur-kontrole-na-przejsciach-granicznych-z-ukraina-zostana-zwiekszone
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