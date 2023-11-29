Польский министр встретился с перевозчиками: о чем договорились

В Польше министр инфраструктуры Алвин Гаядхур провел переговоры с польскими перевозчиками, заблокировавшими четыре пункта пересечения на украинской границе. Об этом сообщает "Польское радио", пишет портал "Комментарии".

Польские перевозчики продолжают блокировать украинскую границу. Фото из открытых источников

По результатам переговоров министр заявил о договоренностях о частичном разблокировании границы. В то же время глава Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур после встречи с Гаядхуром сообщил, что польские водители не прекратят протесты на заблокированных пунктах пропуска. При этом он пообещал, что переводчики не будут блокировать новые пункты пересечения границы – в Нижанковичах и Зосине.

Кроме того, Вальдемар Ящур заявил, что перевозчики готовы смягчить протест, если правительство Польши сделает более эффективным контроль за въездом грузовиков в Польшу и повлияет на уменьшение количества нарушений со стороны Украины.

В ответ министр инфраструктуры пообещал, что польское правительство ужесточит проверку грузовиков на границе с Украиной.

По словам Гаядхура, в таких проверках примут участие сотрудники национальной налоговой администрации, пограничники и полиция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские водители ответили протестом на блокаду границы Украины польскими перевозчиками. Десятки украинских водителей грузовиков 28 ноября блокировали дороги в польских городах Перемышль и Медика. Таким образом, они отреагировали на блокирование польскими водителями пограничных пунктов пропуска с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" объявил о намерении польских перевозчиков продлить протест до 1 февраля 2024 года.

