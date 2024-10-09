Поляки будут блокировать проезд украинским водителям: сколько будут продолжаться акции протеста

Поляки снова готовятся к масштабным акциям протеста, которые могут парализовать украинско-польскую границу. Фермеры анонсировали новый раунд блокировки пунктов пропуска, в частности "Медика", до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает Львовская таможня.



Протеcты польских фермеров. Фото из открытых источников

Такое решение вызвало беспокойство среди украинских перевозчиков и экспортеров, ведь перебои в транспортном сообщении могут привести к значительным экономическим потерям для обеих стран.

В последние месяцы польские фермеры неоднократно проводили акции протеста, требуя ограничить импорт украинского зерна. Они утверждают, что украинское зерно по низким ценам подрывает польский рынок. Несмотря на попытки украинских и польских властей найти компромисс, ситуация остается напряженной.

Новый раунд протестов, продолжительностью в три месяца, может нанести еще больший ущерб украинской экономике. Ведь через пункт пропуска "Медика" проходит большая часть украинского экспорта. Блокада может привести к задержке поставок украинских товаров на европейский рынок, что в свою очередь может негативно повлиять на цены на продукты питания в Украине.

Ранее "Комментарии" писали , что польские фермеры заявили, что рассматривают возможность возобновить протесты на границе с Украиной по окончании сбора урожая. По их словам, украинская агропродукция, которая попадает в Польшу, приводит к падению цен с которыми не способны справиться польские фермеры, в частности на рынке мягких фруктов.

Кроме того, польский бизнес критикует украинский закон о мобилизации из-за того, что фермерам в Польше не хватает украинских рабочих.

