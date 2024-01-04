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Поляки снова возобновили блокаду границы: Туск дал обещание Украине

Дональд Туск обещает убеждать перевозчиков не блокировать границу с Украиной

сегодня, 10:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет убеждать польских перевозчиков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает PAP.

Поляки снова возобновили блокаду границы: Туск дал обещание Украине

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Мое правительство и я лично будем делать все, блокируют они (границу – ред.) или нет, чтобы эффективно защищать их интересы – в этой неравной конкуренции с украинскими перевозчиками сегодня", – высказался премьер.

По его словам, блокада, особенно в условиях эскалации бомбардировок и все более интенсивных действий на фронте со стороны России, не облегчит эту задачу и переговоры.

"Я буду более эффективно защищать польских перевозчиков, когда блокады не будет... Наши аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, которая блокирует границу", – отметил Дональд Туск.

Он также заверил, что понимает интересы польских перевозчиков и фермеров и напомнил, что блокада со стороны фермеров была приостановлена после визита министра сельского хозяйства.                                                                

"Я должен изучить причины, почему... некоторые фермеры решили вернуться к блокаде границы", – сказал Туск.

При этом глава правительства добавил, что хотел бы выяснить, почему "это доверие было таким коротким".

Отметим, вчера стало известно, что польские фермеры планируют возобновить блокировку одного из самых больших пограничных пунктов пропуска "Медыка–Шегини". В настоящее время информация подтвердилась и польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска "Медика-Шегини".

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