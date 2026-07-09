"Помощь ребятам из окопов": скандальный политик из Польши купил гуманитарку для армии РФ

В Польше разразился новый политический скандал после того, как бывший депутат Сейма и лидер пророссийской партии Front Кшиштоф Толвинский открыто заявил о поддержке российских военных, участвующих в войне против Украины. Политик сообщил, что собрал средства и закупил медицинские аптечки для солдат армии РФ, а также призвал других приобщаться к такой помощи.

Кшиштоф Толвинский. Фото из открытых источников

О своих действиях Толвинский сообщил на странице в Facebook, где опубликовал 9-минутное видео, в котором объяснил свою позицию. Он назвал российско-украинскую войну "братоубийственным конфликтом" и раскритиковал польские власти за военную поддержку Украины.

В своем сообщении политик также заявил, что передача оружия Киеву якобы является "нравственной ошибкой", в то же время объявив сбор средств на медицинскую помощь для "ребят из окопов", имея в виду российских военнослужащих. На видео с белорусского предприятия он показал документы о закупке 20 военных аптечек, которые, по его словам, предназначены для армии РФ.

Это не первый случай, когда Толвинский попадает в скандал. Ранее польский суд признал его виновным в разжигании ненависти к украинцам из-за серии публикаций в социальных сетях, где он использовал оскорбительные высказывания и распространял антиукраинскую риторику, в частности, называл украинцев "бандеровской голытьбой".

После выхода из партии "Право и справедливость" политик сменил несколько политических проектов, а в 2023 году основал партию Front, выступающую за "деамериканизацию Европы" и "деукраинизацию Польши". Политической поддержки у этой силы практически нет. На парламентских выборах Толвинский получил всего 305 голосов, а позже не смог собрать необходимое количество подписей для участия в президентских выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польская евродепутат Ева Зайончковская-Херник обвинила Киев в "неонацизме" и демонстративно порвала флаг УПА.

Также "Комментарии" писали, что Европарламент раскритиковал решение Зеленского по УПА: в МИД Украины отреагировали.