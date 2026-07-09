Європарламент розкритикував рішення Зеленського щодо УПА: в МЗС України відреагували

Європейський парламент схвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі, однак документ супроводжувався поправкою що українсько-польських історичних суперечок. Зокрема, депутати підтримали положення, у якому міститься критика рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь героїв Української повстанської армії (УПА).

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

На рішення Європарламенту відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

"Вітаємо сильні сигнали підтримки України – як у протистоянні російському агресорові, так і на шляху до ЄС", – заявив речник МЗС Георгій Тихий про доповідь Європарламенту щодо звіту Єврокомісії щодо України за 2025 рік.

Водночас українська сторона звернула увагу, що окремі політичні сили використали розгляд документа для внесення до нього положень, які стосуються двосторонніх українсько-польських історичних питань.

"Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме в двосторонньому форматі та в межах професійного діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Для цього є відповідні платформи, зокрема Конгрес істориків", – зауважив Тихий.

У МЗС також підкреслили, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею залишається важливим елементом європейської безпеки. За словами речника, обидві держави об'єднує спільна відповідальність за протидію російській агресії, а історичні питання не повинні підривати цю співпрацю.

Як повідомляють європейські ЗМІ, підтримана поправка стала результатом переговорів за участю польських депутатів Європарламенту від Європейської народної партії. Представники партії "Право і справедливість" пропонували ще жорсткіші формулювання, зокрема пов'язати подальший рух України до членства в ЄС з вирішенням історичних суперечок щодо Волинської трагедії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів в Європарламенті щодо України.

Також "Коментарі" писали, що Польща різко відповіла на заяви Буданова про ескалацію: у чому Варшава звинуватила Київ.