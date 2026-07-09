Європарламент розкритикував рішення Зеленського щодо УПА: в МЗС України відреагували

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Slava Kot
Європейський парламент схвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі, однак документ супроводжувався поправкою що українсько-польських історичних суперечок. Зокрема, депутати підтримали положення, у якому міститься критика рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь героїв Української повстанської армії (УПА).
Георгій Тихий. Фото: МЗС України
На рішення Європарламенту відреагували в Міністерстві закордонних справ України.
Водночас українська сторона звернула увагу, що окремі політичні сили використали розгляд документа для внесення до нього положень, які стосуються двосторонніх українсько-польських історичних питань.
У МЗС також підкреслили, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею залишається важливим елементом європейської безпеки. За словами речника, обидві держави об'єднує спільна відповідальність за протидію російській агресії, а історичні питання не повинні підривати цю співпрацю.
Як повідомляють європейські ЗМІ, підтримана поправка стала результатом переговорів за участю польських депутатів Європарламенту від Європейської народної партії. Представники партії "Право і справедливість" пропонували ще жорсткіші формулювання, зокрема пов'язати подальший рух України до членства в ЄС з вирішенням історичних суперечок щодо Волинської трагедії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів в Європарламенті щодо України.
Також "Коментарі" писали, що Польща різко відповіла на заяви Буданова про ескалацію: у чому Варшава звинуватила Київ.