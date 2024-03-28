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Посол РФ уехал из Польши: какая причина

Ранее посол РФ проигнорировал вызов в МИД Польши

сегодня, 00:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Посол России в Польше Сергей Андреев 27 марта покинул территорию страны, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Посол РФ уехал из Польши: какая причина

Российский посол уехал из Польши. Фото из открытых источников

Сообщается, что Сергей Андреев покинул территорию Польши на девять дней.

Российский посол уехал после того, как проигнорировал вызов в МИД для объяснений по поводу инцидента о пролете российской ракеты над польской территорией 24 марта.

Радослав Сикорский сообщил, что российский дипломат не был выслан из Польши. При этом Сергей Андреев не просил отправить его в отставку.

Как известно, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что он отказался прибыть в МИД Польши, чтобы дать объяснения по поводу российской ракеты. По его словам, он отказался от визита, поскольку нет доказательств, что речь идет о российской ракете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.



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Источник: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,30837830,sikorski-o-ambasadorze-rosji-z-tego-co-slysze-juz-opuscil.html
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