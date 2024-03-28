Посол РФ уехал из Польши: какая причина

Посол России в Польше Сергей Андреев 27 марта покинул территорию страны, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Российский посол уехал из Польши. Фото из открытых источников

Сообщается, что Сергей Андреев покинул территорию Польши на девять дней.

Российский посол уехал после того, как проигнорировал вызов в МИД для объяснений по поводу инцидента о пролете российской ракеты над польской территорией 24 марта.

Радослав Сикорский сообщил, что российский дипломат не был выслан из Польши. При этом Сергей Андреев не просил отправить его в отставку.

Как известно, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что он отказался прибыть в МИД Польши, чтобы дать объяснения по поводу российской ракеты. По его словам, он отказался от визита, поскольку нет доказательств, что речь идет о российской ракете.

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