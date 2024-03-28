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Посол России убежал из Польши после инцидента с ракетой

В МИД Польши сообщили, что посол России Сергей Андреев покинул страну после инцидента с российской ракетой.

сегодня, 08:58
Автор:
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Slava Kot
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Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российский посол Сергей Андреев уехал из страны после случая с ракетой, вошедшей в воздушное пространство Польши. Посол РФ проигнорировал вызов в МИД Польши для объяснения ситуации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gazeta.

Посол России убежал из Польши после инцидента с ракетой

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заверил, что Варшава не высылала российского посла Сергея Андреева из страны, и он сам не просил своей отставки, однако чиновника нет в Польше.

"Сам посол Андреев показал свою культуру и профессионализм. Насколько я слышал, он уже покинул нашу территорию", — сказал Сикорский.

Отметим, что 24 марта польский МИД вызвал Андреева для объяснений по поводу нарушений воздушного пространства Польши российской ракетой. Несмотря на игнорирование российского посла, спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава передаст свое недовольство Кремлю другими путями.

Также Вронский указал, что в министерстве интересуются, выполняет ли Сергей Андреев указания из Кремля и вообще способен представлять Москву в Варшаве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше анонсировали ответ за российскую ракету на своей территории.

Также "Комментарии" писали, что в Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал, что за ракетой следили и были готовы ее сбить, если бы она представляла угрозу, однако объект не направлялся к целям на территории страны.



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Источник: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,30837830,sikorski-o-ambasadorze-rosji-z-tego-co-slysze-juz-opuscil.html
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