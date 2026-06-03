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"Поведение Зеленского изменилось": Дуда впервые вмешался в скандал с орденом и героями УПА

Анджей Дуда прокомментировал дискуссию о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла

3 июня 2026, 09:20
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Slava Kot

Бывший президент Польши Анджей Дуда впервые высказался по поводу скандала вокруг возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла. Заявление прозвучало после решения украинской власти предоставить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование "имени Героев УПА".

"Поведение Зеленского изменилось": Дуда впервые вмешался в скандал с орденом и героями УПА

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Анджей Дуда в интервью польским СМИ заявил, что награждение Зеленского в 2023 году орденом Белого Орла состоялось "в другое время и при других условиях". Бывший президент Польши подчеркнул, что с тех пор изменились как политические обстоятельства, так и поведение украинского президента.

Однако Дуда отметил, что окончательное решение о возможном отзыве награды принадлежит действующему президенту Польши Каролю Навроцкому.

"Президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные – не все помнятся, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", – сказал Дуда.

Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши и одним из старейших наград страны. Владимир Зеленский получил его от Анджея Дуды в 2023 году за вклад в укрепление польско-украинских отношений, защиту демократических ценностей и сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, что скандал в Польше возник после указа президента Украины от 26 мая, которым Отдельному центру специальных операций "Север" было присвоено почетное наименование "имени Героев УПА". В указе отмечалось, что решение принято с целью возобновления исторических традиций украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС из-за наименования подразделения в честь "Героев УПА".

Также "Комментарии" писали, что в Польше требуют срочных извинений от Зеленского.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/andrzej-duda-przerywa-milczenie-w-sprawie-orderu-dla-prezydenta-ukrainy/0edzpc6
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