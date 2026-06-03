"Поведение Зеленского изменилось": Дуда впервые вмешался в скандал с орденом и героями УПА

Бывший президент Польши Анджей Дуда впервые высказался по поводу скандала вокруг возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла. Заявление прозвучало после решения украинской власти предоставить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование "имени Героев УПА".

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Анджей Дуда в интервью польским СМИ заявил, что награждение Зеленского в 2023 году орденом Белого Орла состоялось "в другое время и при других условиях". Бывший президент Польши подчеркнул, что с тех пор изменились как политические обстоятельства, так и поведение украинского президента.

Однако Дуда отметил, что окончательное решение о возможном отзыве награды принадлежит действующему президенту Польши Каролю Навроцкому.

"Президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные – не все помнятся, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", – сказал Дуда.

Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши и одним из старейших наград страны. Владимир Зеленский получил его от Анджея Дуды в 2023 году за вклад в укрепление польско-украинских отношений, защиту демократических ценностей и сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, что скандал в Польше возник после указа президента Украины от 26 мая, которым Отдельному центру специальных операций "Север" было присвоено почетное наименование "имени Героев УПА". В указе отмечалось, что решение принято с целью возобновления исторических традиций украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС из-за наименования подразделения в честь "Героев УПА".

Также "Комментарии" писали, что в Польше требуют срочных извинений от Зеленского.