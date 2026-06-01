У Польщі вимагають термінових вибачень від Зеленського: що сталося

Після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА" почався новий скандал навколо історичної пам’яті між Україною та Польщею. У Варшаві цей крок викликав гостру реакцію, а представники польської влади вже закликають українського лідера до пояснень і вибачень.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Зеленський має особисто звернутися до президента Польщі Кароля Навроцького. На його думку, український президент повинен "по-перше, вибачитися за цю справу, а по-друге, пояснити всю напруженість".

"Ви думаєте, українці не усвідомлюють реакцію, яку це могло б викликати в Польщі?" – заявив Пшидач.

Пшидач припустив, що рішення могло бути частиною внутрішньополітичної стратегії української влади та спробою сформувати власний політичний наратив.

"Нагадаю, що, можливо, незабаром в Україні відбудуться вибори, і цей правий фланг, мабуть, також має значення. По-друге, вони вирішили, що, можливо, це розділить польську політичну сцену. І, на жаль, здається, це вдається", – додав Пшидач.

Нагадаємо, що після оприлюднення указу до Міністерства закордонних справ Польщі був викликаний посол України у Варшаві Василь Боднар. Польська сторона висловила офіційний протест та наголосила, що такий крок викликає серйозне занепокоєння у польському суспільстві. Крім того, у Польщі пролунали заяви про можливий перегляд ставлення до державних нагород, які раніше отримав президент України. Представники оточення Навроцького заявили, що після цього рішення Зеленський втратив моральне право претендувати на найвищі польські відзнаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Польща може відкликати найвищу держнагороду Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що в Польщі жорстко накинулися на Україну через атаки по РФ.