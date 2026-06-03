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"Поведінка Зеленського змінилася": Дуда вперше втрутився у скандал з орденом і героями УПА

Анджей Дуда прокоментував дискусію щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла

3 червня 2026, 09:20
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Slava Kot

Колишній президент Польщі Анджей Дуда вперше висловився щодо скандалу навколо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Заява пролунала після рішення української влади надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування "імені Героїв УПА".

"Поведінка Зеленського змінилася": Дуда вперше втрутився у скандал з орденом і героями УПА

Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

Анджей Дуда в інтерв’ю польським ЗМІ заявив, що нагородження Зеленського у 2023 році орденом Білого Орла відбулося "в інший час і за інших умов". Колишній президент Польщі наголосив, що відтоді змінилися як політичні обставини, так і поведінка українського президента.

Однак Дуда зауважив, що остаточне рішення щодо можливого відкликання нагороди належить чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому. 

"Президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні — не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері", — сказав Дуда.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі та однією з найстаріших відзнак країни. Володимир Зеленський отримав його від Анджея Дуди у 2023 році за внесок у зміцнення польсько-українських відносин, захист демократичних цінностей та співпрацю у сфері безпеки.

Нагадаємо, що скандал в Польщі виник після указу президента України від 26 травня, яким Окремому центру спеціальних операцій "Північ" було присвоєно почесне найменування "імені Героїв УПА". В указі зазначалося, що рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій українського війська. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС через найменування підрозділу на честь "Героїв УПА".

Також "Коментарі" писали, що у Польщі вимагають термінових вибачень від Зеленського.



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Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/andrzej-duda-przerywa-milczenie-w-sprawie-orderu-dla-prezydenta-ukrainy/0edzpc6
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