"Поведінка Зеленського змінилася": Дуда вперше втрутився у скандал з орденом і героями УПА

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Колишній президент Польщі Анджей Дуда вперше висловився щодо скандалу навколо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Заява пролунала після рішення української влади надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування "імені Героїв УПА".
Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: Jakub Szymczuk / KPRP
Анджей Дуда в інтерв’ю польським ЗМІ заявив, що нагородження Зеленського у 2023 році орденом Білого Орла відбулося "в інший час і за інших умов". Колишній президент Польщі наголосив, що відтоді змінилися як політичні обставини, так і поведінка українського президента.
Однак Дуда зауважив, що остаточне рішення щодо можливого відкликання нагороди належить чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому.
Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі та однією з найстаріших відзнак країни. Володимир Зеленський отримав його від Анджея Дуди у 2023 році за внесок у зміцнення польсько-українських відносин, захист демократичних цінностей та співпрацю у сфері безпеки.
Нагадаємо, що скандал в Польщі виник після указу президента України від 26 травня, яким Окремому центру спеціальних операцій "Північ" було присвоєно почесне найменування "імені Героїв УПА". В указі зазначалося, що рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій українського війська.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС через найменування підрозділу на честь "Героїв УПА".
Також "Коментарі" писали, що у Польщі вимагають термінових вибачень від Зеленського.