Позорное преступление. Что требует посольство Украины в Люблине от польских правоохранителей

Как сообщил в Фейсбуке посол Украины в Польше Василий Зварыч, речь идет о "позорном преступлении". По его словам, польская полиция уже открыла производство и приступила к необходимым процедурам. При этом, как добавил Зварыч, украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями указанных грузовиков.

Посол Василий Зварич

Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности",

– подчеркнул дипломат.

Зварыч считает, что польская сторона должна решительно отреагировать в правовом поле "на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешить подобных варварских действий в будущем".

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские фермеры 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков. Как сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж, действительно, три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Однако протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого отправились обратно в Украину, сообщила Чиж.

Как писали "Комментарии", в Центре противодействия дезинформации СНБО рассказали, что за акцией с украинским зерном на польской границе стоит маргинальный польский политик Рафал Маклер, поддерживающий Россию и выступающий за выход Польши из ЕС. В СНБО предположили, что очередная акция Маклера, очевидно, отвечает интересам РФ, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС.





