Премьер-министр Польши сделал резкое предупреждение для Украины: говорит об эскалации конфликта

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Украине резкое предупреждение об обострении ситуации с зерновым кризисом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников
Матеуш Моравецкий отреагировал на заявления украинского правительства о возможности ввести запреты на польские товары, из-за позиции Варшавы продлить эмбарго украинского зерна.
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Напомним, что Польша, Словакия и Венгрия заявили о продлении эмбарго на украинское, которое должно было закончиться в середине сентября. Украина отреагировала на такие действия и сообщила, что собирается подать иск в ВТО для разрешения этого спора. Всемирная торговая организация 20 сентября подтвердила, что получила заявление украинского правительства.
Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский упомянул о зерновом кризисе, указывая, что такие действия некоторых европейских стран только помогают Кремлю. Однако представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал слова президента Украины. Польский политик напомнил, что его страна помогает Украине в военной сфере, однако в экономических вопросах Польша будет защищать собственные интересы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда заявил о единой гарантии мира для Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции США и стран Европейского Союза на продление эмбарго Польши, Венгрии и Словакии украинского зерна.
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