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Премьер-министр Польши сделал резкое предупреждение для Украины: говорит об эскалации конфликта

Польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил Украине в случае эскалации конфликта в зерновом кризисе.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Украине резкое предупреждение об обострении ситуации с зерновым кризисом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

Премьер-министр Польши сделал резкое предупреждение для Украины: говорит об эскалации конфликта

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Матеуш Моравецкий отреагировал на заявления украинского правительства о возможности ввести запреты на польские товары, из-за позиции Варшавы продлить эмбарго украинского зерна.


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"Предупреждаю украинские власти — если будет эскалация конфликта, мы добавим больше продуктов под запрет на ввоз на территорию Польши", — сказал Матеуш Моравецкий.

Напомним, что Польша, Словакия и Венгрия заявили о продлении эмбарго на украинское, которое должно было закончиться в середине сентября. Украина отреагировала на такие действия и сообщила, что собирается подать иск в ВТО для разрешения этого спора. Всемирная торговая организация 20 сентября подтвердила, что получила заявление украинского правительства.

Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский упомянул о зерновом кризисе, указывая, что такие действия некоторых европейских стран только помогают Кремлю. Однако представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал слова президента Украины. Польский политик напомнил, что его страна помогает Украине в военной сфере, однако в экономических вопросах Польша будет защищать собственные интересы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда заявил о единой гарантии мира для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции США и стран Европейского Союза на продление эмбарго Польши, Венгрии и Словакии украинского зерна.




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Источник: https://twitter.com/PAPinformacje/status/1704409667009417309
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