Президент Польши раскритиковал заявления своего правительства о шантаже Украины

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование вступления Украины в ЕС и шантаж со стороны польских политиков вопросом Волынской трагедии похоже на решение Путина, начавшего полномасштабное вторжение, чтобы остановить интеграцию Украины в Европейский Союз.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Анджей Дуда в интервью Polsat News отреагировал на заявления польских политиков об интересах Польши, которые могут заблокировать членство Украины в ЕС. По его словам, такие заявление "идут в ногу с политикой Владимира Путина".
Президент Польши заявил, что с Украиной работает без необходимости "создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом". Дуда указывает, что между странами есть сложные вопросы, поднятые в разговоре с Владимиром Зеленским.
В конце Дуда добавил, что Украина также должна "найти взаимопонимание с Польшей", в том числе в исторических вопросах.
В июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша не должна поддерживать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал эту позицию, отметив, что Украина не может присоединиться к Евросоюзу, пока Варшава и Киев не разрешат эту проблему.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, однако указал на условия со стороны Варшавы.
Также "Комментарии" писали о том, что премьер Польши Туск подтвердил масштабный коррупционный скандал в стране, связанный с выдачей виз.
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