Президент Польши раскритиковал заявления своего правительства о шантаже Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование вступления Украины в ЕС и шантаж со стороны польских политиков вопросом Волынской трагедии похоже на решение Путина, начавшего полномасштабное вторжение, чтобы остановить интеграцию Украины в Европейский Союз.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда в интервью Polsat News отреагировал на заявления польских политиков об интересах Польши, которые могут заблокировать членство Украины в ЕС. По его словам, такие заявление "идут в ногу с политикой Владимира Путина".

"Я хотел бы знать, что конкретно подразумевают министры, премьер-министры, когда делают такие заявления. Это сложные вопросы, в том числе и для самих украинцев, которые нужно учитывать, которые годами умалчивались", — сказал Дуда.

Президент Польши заявил, что с Украиной работает без необходимости "создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом". Дуда указывает, что между странами есть сложные вопросы, поднятые в разговоре с Владимиром Зеленским.

"Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы. Но я также обсуждал эти вопросы с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке, в годовщину Волынской трагедии", — сказал президент Польши.

В конце Дуда добавил, что Украина также должна "найти взаимопонимание с Польшей", в том числе в исторических вопросах.

В июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша не должна поддерживать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал эту позицию, отметив, что Украина не может присоединиться к Евросоюзу, пока Варшава и Киев не разрешат эту проблему.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, однако указал на условия со стороны Варшавы.



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