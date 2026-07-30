Призвал убить Зеленского: в Польше задержали мужчину – что ему грозит

В Польше правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который в социальных сетях публично призвал к убийству президента Украины Владимира Зеленского и распространял оскорбительные сообщения в его адрес. Инцидент произошел накануне визита украинского лидера в Люблин, где он проводил переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщила полиция Малопольского воеводства, мужчина был задержан в городе Новый Сонч. Основанием для возбуждения дела стали публикации, обнаруженные сотрудниками Центрального бюро борьбы с киберпреступностью во время мониторинга интернета.

После задержания подозреваемому предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к совершению убийства и оскорбление президента Украины. По польскому законодательству такие действия могут наказываться лишением свободы сроком до трех лет.

По словам пресс-секретаря Главного управления воеводской полиции в Кракове Катажины Цесло, во время допроса мужчина заявил, что писал сообщение под влиянием эмоций и сейчас жалеет о своих действиях.

Особое внимание стражей порядка привлек тот факт, что призывы к насилию были опубликованы именно 29 июля, то есть в день, когда Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Польше. В тот день президент Украины встречался с Дональдом Туском в Люблине, где стороны обсуждали вопросы безопасности, военного сотрудничества и поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск сделал тревожное заявление о следующих 100 днях войны, которые решат судьбу Украины.

Также "Комментарии" писали, что за несколько часов до залета российской ракеты Зеленский предупредил Туска о масштабной атаке РФ.