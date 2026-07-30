Туск зробив тривожну заяву про наступні 100 днів війни: вирішать долю України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 100 днів можуть визначити подальший перебіг війни Росії проти України. Таку оцінку він озвучив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та на тлі інциденту з падінням російської ракети на території Польщі.

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск під час брифінгу в Люблінському воєводстві, де впала російська ракета х-101, заявив, що безпека Польщі безпосередньо залежить від можливостей української протиповітряної оборони. На його думку, якби Україна отримала більше сучасних систем захисту неба, окремих небезпечних інцидентів можна було б уникнути.

"Я знаю, що зараз може бути не дуже популярно говорити добре про Україну. Але я знаю, і це знання набагато важливіше, що безпека Польщі однозначно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали набагато більше того, чого вони весь цей час просили, можливо, цю балістичну ракету не запустили б у напрямку Польщі", — сказав Туск.

Туск також зазначив, що Варшава робитиме все можливе, аби Україна не зазнала поразки. За його словами, польський уряд готовий розглянути питання про додаткову військову допомогу Києву, зокрема передачу систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, польський лідер заявив, що у найближчі 100 днів може вирішитися ситуація з війною в Україні.

"Після моєї розмови з президентом Зеленським мені цілком зрозуміло: наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни, і шанси на перемогу становлять 50 на 50", — вказав Туск.

Окремо глава польського уряду наголосив, що результат війни значною мірою залежатиме від рішень, які найближчим часом ухвалюватимуть у США. Серед людей, здатних вплинути на розвиток подій, він назвав президента США Дональда Трампа, а також бізнесмена Ілона Маска та інших впливових осіб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за кілька годин до зальоту ракети: Зеленський попередив Туска про масштабну атаку РФ.

Також "Коментарі" писали, що очільник Міноборони Косіняк-Камиш зробив тривожну заяву після падіння російської ракети х-101 у Польщі.