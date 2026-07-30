Закликав убити Зеленського: у Польщі затримали чоловіка - що йому загрожує

У Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який у соціальних мережах публічно закликав до вбивства президента України Володимира Зеленського та поширював образливі дописи на його адресу. Інцидент стався напередодні візиту українського лідера до Любліна, де він проводив переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як повідомила поліція Малопольського воєводства, чоловіка затримали в місті Новий Сонч. Підставою для відкриття справи стали публікації, які виявили співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю під час моніторингу інтернету.

Після затримання підозрюваному висунули обвинувачення у публічному підбурюванні до вчинення вбивства та образі президента України. За польським законодавством такі дії можуть каратися позбавленням волі на строк до трьох років.

За словами речниці Головного управління воєводської поліції у Кракові Катажини Цісло, під час допиту чоловік заявив, що писав повідомлення під впливом емоцій та нині шкодує про свої дії.

Особливу увагу правоохоронців привернув той факт, що заклики до насильства були опубліковані саме 29 липня, тобто у день, коли Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Польщі. Того дня президент України зустрічався з Дональдом Туском у Любліні, де сторони обговорювали питання безпеки, військової співпраці та підтримки України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Туск зробив тривожну заяву про наступні 100 днів війни, які вирішать долю України.

Також "Коментарі" писали, що за кілька годин до зальоту російської ракети Зеленський попередив Туска про масштабну атаку РФ.