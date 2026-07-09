В Польше призвали Буданова "встать на колени" после ультиматумов Варшавы

В Польше резко отреагировали на заявления руководителя главы Офиса президента Кирилла Буданова о возможном обострении украинско-польских отношений в канун годовщины Волынской трагедии. Вицемаршалок польского Сейма Пйотр Згожельский призвал украинского чиновника "встать на колени", если тот не понимает значения событий 11 июля 1943 для польского общества.

Пйотр Згожельский отреагировал на слова Кирилла Буданова

Пйотр Згожельский в эфире телеканала Polsat прокомментировал слова Буданова о том, что Варшава готовит "незрелые эскалационные шаги" к годовщине Волынской трагедии. Глава ОП также отметил, что Украина не примет "ультиматумов ни от кого в мире" и спрогнозировала пик напряженности в отношениях между двумя странами на 11 июля.

"Я ему отвечу так: господин Буданов, если вы считаете молитву в церкви провокацией, вам действительно стоит задуматься над тем, что вы говорите", — сказал Згожельский.

Польский политик заявил, что именно 11 июля 1943 года, известное в польской историографии как "кровавое воскресенье", стало кульминацией Волынской трагедии. По его словам, тогда одновременно были атакованы десятки польских населенных пунктов, поэтому, по мнению Згожельского, Буданов должен стать на колени.

"Одновременно были атакованы 99 населенных пунктов. Это был геноцид, совершенный с особой жестокостью. И господин Буданов, если не знает, что там произошло, пусть станет на колени прямо в чистом поле", — заявил польский политик.

Отдельно Згожельский призвал Украину признать Волынскую трагедию геноцидом, активизировать проведение эксгумаций погибших и обеспечить честь памяти жертв. Кроме того, вицемаршалок Сейма призвал блокировать вступление Украины в ЕС. По его словам, "Польша должна сказать: "Стоп – с Бандерой в Европейский Союз нельзя"".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша резко ответила на заявления Буданова об эскалации: в чем Варшава обвинила Киев.

Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили Украине ультиматум из-за УПА.