"Путин - благотворитель Украины": в Польше иронически ответили Захаровой о Ленине

Резкое заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о роли Владимира Ленина в становлении польской государственности вызвало иронический ответ со стороны Варшавы. Российская дипломатка заявила, что "Польша обязана своей независимостью Ленину", в то же время обвинив Варшаву в якобы утрате суверенитета из-за сотрудничества с НАТО.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил в саркастическом стиле на заявления Захаровой. В сообщении в соцсети X он иронически "согласился" с логикой российских пропагандистов.
Также польский министр отметил, что по такой идее пропаганды Кремля Путин якобы не совершает военные преступления в Украине, а является ее "благотворителем".
