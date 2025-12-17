logo

Польша "Путин - благотворитель Украины": в Польше иронически ответили Захаровой о Ленине
НОВОСТИ

"Путин - благотворитель Украины": в Польше иронически ответили Захаровой о Ленине

В Польше саркастически отреагировали на заявление Марии Захаровой о Ленине и независимости Польши.

17 декабря 2025, 13:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Резкое заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о роли Владимира Ленина в становлении польской государственности вызвало иронический ответ со стороны Варшавы. Российская дипломатка заявила, что "Польша обязана своей независимостью Ленину", в то же время обвинив Варшаву в якобы утрате суверенитета из-за сотрудничества с НАТО.

"Путин - благотворитель Украины": в Польше иронически ответили Захаровой о Ленине

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил в саркастическом стиле на заявления Захаровой. В сообщении в соцсети X он иронически "согласился" с логикой российских пропагандистов.

"Я напоминаю российским пропагандистам, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Ведь однажды он брился в Поронине, когда мимо окна проходила школьная группа. И он мог бы перерезать детям горло своей бритвой, но он этого не сделал!", — пишет Сикорский.

Также польский министр отметил, что по такой идее пропаганды Кремля Путин якобы не совершает военные преступления в Украине, а является ее "благотворителем".

"Так же президент Путин является благотворителем Украины. В конце концов, он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но он еще этого не сделал. Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жестокой", — добавил Сикорский, указывая на российские нарративы, которые пытаются оправдать имперскую политику Кремля из-за искаженной трактовки истории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше резко отреагировали на слова Марии Захаровой о том, что Ленин якобы создал Польшу.

Также "Комментарии" писали, что Захарова ответила на угрозы НАТО по "превентивному удару" по России.



Источник: https://x.com/sikorskiradek/status/2001187246402130411
