В МЗС Росії заявили, що Польщу створив Ленін: реакція Варшави

Міністерство закордонних справ Польщі різко відреагувало на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка приписала Володимиру Леніну вирішальну роль у створенні польської державності. У Варшаві назвали такі слова черговою спробою фальсифікації історії та політичною маніпуляцією з боку РФ.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речник польського МЗС Мацєй Вевюр у соцмережі X відреагував на заяву Захарової та заявив, що твердження російської сторони не витримують жодної історичної критики.

"Показово, що російське МЗС, яке так охоче сьогодні захищає прем'єр-міністра Віктора Орбана, знову вдається до фальсифікації історії. Якби Польща завдячувала своєю незалежністю Леніну, то польсько-більшовицька війна 1920 року мала би бути російською гуманітарною операцією або, за цією логікою, "спеціальною воєнною операцією"", – написав Вевюр.

У польському МЗС наголосили, що відновлення незалежності Польщі у 1918 році стало результатом багаторічної боротьби польського народу, сприятливих міжнародних обставин після Першої світової війни та краху імперій, а не волі більшовицького керівництва. Так само, підкреслив Вевюр, радянська присутність у Центральній Європі після Другої світової війни не може вважатися "визволенням".

Нагадаємо, що заява Захарової пролунала у відповідь на коментар міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив, що "Віктор (Орбан) заслужив свій орден Леніна" за постійне блокування заморожених російських активів. У відповідь Захарова сказала, що "якби не Ленін, Польщі б не було і в помині".

