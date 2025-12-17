"Путін - благодійник України": у Польщі іронічно відповіли Захаровій про Леніна

Рубрики
Різка заява речниці МЗС Росії Марії Захарової про роль Володимира Леніна у становленні польської державності спричинила іронічну відповідь з боку Варшави. Російська дипломатка заявила, що "Польща завдячує своєю незалежністю Леніну", водночас звинувативши Варшаву в нібито втраті суверенітету через співпрацю з НАТО.
Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів у саркастичному стилі на заяви Захарової. У дописі в соцмережі X він іронічно "погодився" з логікою російських пропагандистів.
Також польський міністр зауважив, що за такою ідеєю пропаганди Кремля, Путін нібито не здійснює воєнні злочини в Україні, а є її "благодійником".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі різко відреагували на слова Марії Захарової про те, що Ленін нібито створив Польщу.
Також "Коментарі" писали, що Захарова відповіла на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії.