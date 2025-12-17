logo_ukra

НОВИНИ

"Путін - благодійник України": у Польщі іронічно відповіли Захаровій про Леніна

У Польщі саркастично відреагували на заяву Марії Захарової про Леніна і незалежність Польщі.

17 грудня 2025, 13:05
Автор:
Slava Kot

Різка заява речниці МЗС Росії Марії Захарової про роль Володимира Леніна у становленні польської державності спричинила іронічну відповідь з боку Варшави. Російська дипломатка заявила, що "Польща завдячує своєю незалежністю Леніну", водночас звинувативши Варшаву в нібито втраті суверенітету через співпрацю з НАТО.

"Путін - благодійник України": у Польщі іронічно відповіли Захаровій про Леніна

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів у саркастичному стилі на заяви Захарової.  У дописі в соцмережі X він іронічно "погодився" з логікою російських пропагандистів.

"Я нагадую російським пропагандистам, що Ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Бо одного разу він голився в Пороніні, коли повз вікно проходила шкільна група. І він міг би перерізати дітям горло своєю бритвою, але він цього не зробив!", — пише Сікорський.

Також польський міністр зауважив, що за такою ідеєю пропаганди Кремля, Путін нібито не здійснює воєнні злочини в Україні, а є її "благодійником".

"Так само президент Путін є благодійником України. Зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще цього не зробив. Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", — додав Сікорський вказуючи на російські наративи, які намагаються виправдати імперську політику Кремля через викривлене трактування історії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі різко відреагували на слова Марії Захарової про те, що Ленін нібито створив Польщу.

Також "Коментарі" писали, що Захарова відповіла на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії.



Джерело: https://x.com/sikorskiradek/status/2001187246402130411
