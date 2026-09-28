logo

BTC/USD

83894

ETH/USD

2695.91

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Реактивный дрон РФ атаковал КПП "Ягодин" на границе с Польшей: первые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Реактивный дрон РФ атаковал КПП "Ягодин" на границе с Польшей: первые подробности

На Волыни российский реактивный дрон упал примерно в 2 км от границы с Польшей. Ударная волна повредила КПП "Ягодин".

28 сентября 2026, 20:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский реактивный беспилотник упал недалеко от украинско-польской границы на Волыни. В результате падения ударной волной повредило помещение пункта пропуска "Ягодин". Польская сторона заявила, что дрон не нарушал воздушное пространство страны.

Реактивный дрон РФ атаковал КПП "Ягодин" на границе с Польшей: первые подробности

Российский дрон упал у границы Польши

По данным Воздушных сил ВСУ, российский беспилотник зафиксировали над Волынью, после чего он двигался в направлении польской границы. Первоначально мониторинговые каналы сообщали о его приближении к пункту пропуска "Ягодин".

Непосредственного попадания дрона в пункт пропуска не было. По словам председателя Волынской ОВА Романа Романюка, беспилотник упал в селе Старовойтово Ковельского района.

"Ударной волной повреждено помещение КПП ("Ягодин") на въезде в терминал. Обращений по травмированным и погибшим не поступало", — сообщил Романюк.

Реакция Польши

На фоне российской атаки в западные области Украины Польша привела в готовность боевую авиацию. Оперативное командование Вооруженных сил Польши также сообщило о приведении в готовность наземных систем противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В Люблинском воеводстве из-за угрозы прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что место падения российского дрона было примерно в двух километрах от украинско-польской границы. По его словам, беспилотник не пересекал воздушное пространство Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО собрали срочную встречу после атаки РФ.
Также "Комментарии" писали, что в Польше подожгли станцию Starlink, которая обеспечивает связь для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости