Реактивный дрон РФ атаковал КПП "Ягодин" на границе с Польшей: первые подробности

Российский реактивный беспилотник упал недалеко от украинско-польской границы на Волыни. В результате падения ударной волной повредило помещение пункта пропуска "Ягодин". Польская сторона заявила, что дрон не нарушал воздушное пространство страны.

Российский дрон упал у границы Польши

По данным Воздушных сил ВСУ, российский беспилотник зафиксировали над Волынью, после чего он двигался в направлении польской границы. Первоначально мониторинговые каналы сообщали о его приближении к пункту пропуска "Ягодин".

Непосредственного попадания дрона в пункт пропуска не было. По словам председателя Волынской ОВА Романа Романюка, беспилотник упал в селе Старовойтово Ковельского района.

"Ударной волной повреждено помещение КПП ("Ягодин") на въезде в терминал. Обращений по травмированным и погибшим не поступало", — сообщил Романюк.

Реакция Польши

На фоне российской атаки в западные области Украины Польша привела в готовность боевую авиацию. Оперативное командование Вооруженных сил Польши также сообщило о приведении в готовность наземных систем противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В Люблинском воеводстве из-за угрозы прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что место падения российского дрона было примерно в двух километрах от украинско-польской границы. По его словам, беспилотник не пересекал воздушное пространство Польши.

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