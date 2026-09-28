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Реактивний дрон РФ атакував КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею: перші подробиці

На Волині російський реактивний дрон упав приблизно за 2 км від кордону з Польщею. Ударна хвиля пошкодила КПП "Ягодин".

28 вересня 2026, 20:45
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Slava Kot

Російський реактивний безпілотник упав неподалік українсько-польського кордону на Волині. Внаслідок падіння ударною хвилею пошкодило приміщення пункту пропуску "Ягодин". Польська сторона заявила, що дрон не порушував повітряного простору країни.

Реактивний дрон РФ атакував КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею: перші подробиці

Російський дрон упав біля кордону Польщі

За даними Повітряних сил ЗСУ, російський безпілотник зафіксували над Волинню, після чого він рухався у напрямку польського кордону. Спочатку моніторингові канали повідомляли про його наближення до пункту пропуску "Ягодин". 

Безпосереднього влучання дрона в пункт пропуску не було. За словами голови Волинської ОВА Романа Романюка, безпілотник упав у селі Старовойтове Ковельського району.

"Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП ("Ягодин") на в'їзді до терміналу. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", — повідомив Романюк.

Реакція Польщі

На тлі російської атаки на західні області України Польща привела у готовність бойову авіацію. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило також про приведення в готовність наземних систем протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. У Люблінському воєводстві через загрозу також пролунав сигнал повітряної тривоги.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що місце падіння російського дрона було приблизно за два кілометри від українсько-польського кордону. За його словами, безпілотник не перетинав повітряний простір Польщі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у НАТО зібрали термінову зустріч після атаки РФ.
Також "Коментарі" писали, що у Польщі підпалили станцію Starlink, яка забезпечує зв'язок для України.



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