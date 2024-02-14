Садовый отреагировал на упреки поляков в использовании «бандеровского языка»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
"Бандеровский язык" — это некий новый термин, который до сих пор не использовался, написал в Фейсбуке Андрей Садовый.
Андрей Садовый
По его словам, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше болгарок появится на границе.
Мэр также добавил, что всегда будет говорить на одном языке с друзьями поляками, которые усиленно помогают Украине.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельски, занимающий должность вице-спикера в польском Сейме, раскритиковал заявление Садового о действиях польских фермеров, высыпавших на границе зерно из украинских грузовиков. Он заявил, что глава Львова говорит на "бандеровском языке" и посоветовал ему выпить "стакан воды".
Несмотря на выражение "бандеровский язык", Пётр Згожельски не объяснил, что означает это понятие. Кроме того, Згожельски заявил, что каждый поляк должен поддержать польских фермеров. Вицеспикер обвинил Украину в неконтролируемом поступлении продукции на польский рынок с неизвестным химическим составом и неконкурентоспособной ценой для польских фермеров.
"Комментарии" сообщали, что на действия польских протестующих отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он назвал протестующих "пророссийскими провокаторами".
Обсуждения
Новости
Партия 5.10
сегодня, 14:42
Пидора, сволоту, cуку и вора Садового давно пора повесить со всей его семейкой как настоящего врага и вора Украины !