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Садовый отреагировал на упреки поляков в использовании «бандеровского языка»

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на слова вице-спикера Сейма Польши Пьотера Згожельски о том, что он якобы использует «бандеровский язык» в общении, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:17
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Ткачик Олеся
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"Бандеровский язык" — это некий новый термин, который до сих пор не использовался, написал в Фейсбуке Андрей Садовый.

"Это новый термин, который мы еще не слышали от публичных лиц. Особенно удивительно услышать это от представителя новой правительственной коалиции. Пожалуй, господин вице-спикер, который является выпускником исторического факультета, смог бы разъяснить, что, по его мнению, означают эти слова. Однако, как мэр Львова – города, являющегося крупнейшим украинским гуманитарным хабом в тылу этой безжалостной войны. Я не могу и не буду начинать с господином вице-спикером очередной хайповый спор",
— заявил Саждовой.

Садовый отреагировал на упреки поляков в использовании «бандеровского языка»

Андрей Садовый

По его словам, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше болгарок появится на границе.

"Извините, но здесь у нас всех действительно другие проблемы",
– добавил Садовый.

Мэр также добавил, что всегда будет говорить на одном языке с друзьями поляками, которые усиленно помогают Украине.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельски, занимающий должность вице-спикера в польском Сейме, раскритиковал заявление Садового о действиях польских фермеров, высыпавших на границе зерно из украинских грузовиков. Он заявил, что глава Львова говорит на "бандеровском языке" и посоветовал ему выпить "стакан воды".

Несмотря на выражение "бандеровский язык", Пётр Згожельски не объяснил, что означает это понятие. Кроме того, Згожельски заявил, что каждый поляк должен поддержать польских фермеров. Вицеспикер обвинил Украину в неконтролируемом поступлении продукции на польский рынок с неизвестным химическим составом и неконкурентоспособной ценой для польских фермеров.

"Комментарии" сообщали, что на действия польских протестующих отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он назвал протестующих "пророссийскими провокаторами".





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Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 14:42

Пидора, сволоту, cуку и вора Садового давно пора повесить со всей его семейкой как настоящего врага и вора Украины !


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