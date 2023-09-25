Шольц раскритиковал Польшу: из Варшавы пришел резкий ответ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на визовый скандал в Польше и просит от Варшавы провести расследование. Глава МИД Польши ответил на заявления Шольца и призвал уважать суверенитет страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Financial Times приводит слова Шольца на предвыборному митингу в Нюрнберге, в котором политик косвенно обвинил Польшу в увеличении количества мигрантов в Германии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, визы, которые Польша продавала за деньги "только усугубляют проблему". В итоге Шольц пригрозил введение дополнительного контроля на границе с Польшей.
На такую критику отреагировал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Напомним, что визовый скандал возник из-за чиновников МИД Польши, которые, возможно, нелегально продали около 250 тыс. виз для людей из Азии и Африки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призывают шантажировать Украину и предлагают запретить транзит оружия.
Также "Комментарии" писали о представителе правительства Польши, которое объяснило детали на запрет поставок оружия для Украины.
Обсуждения
Новости