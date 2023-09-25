Шольц раскритиковал Польшу: из Варшавы пришел резкий ответ

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на визовый скандал в Польше и просит от Варшавы провести расследование. Глава МИД Польши ответил на заявления Шольца и призвал уважать суверенитет страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Financial Times приводит слова Шольца на предвыборному митингу в Нюрнберге, в котором политик косвенно обвинил Польшу в увеличении количества мигрантов в Германии.

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"Я не хочу, чтобы людям разрешали покинуть Польшу, а потом у нас будет дискуссия о нашей политике предоставления убежища", — сказал Шольц и добавил, что прибывающие в Польшу беженцы должны быть зарегистрированы в этой стране и проходить там процедуру предоставления убежища.

По его словам, визы, которые Польша продавала за деньги "только усугубляют проблему". В итоге Шольц пригрозил введение дополнительного контроля на границе с Польшей.

На такую критику отреагировал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принцип суверенного равенства государств. Заявления по этому делу свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и продолжающейся в Польше избирательной кампании", — заявил Рау и призвал уважать польский суверенитет.

Напомним, что визовый скандал возник из-за чиновников МИД Польши, которые, возможно, нелегально продали около 250 тыс. виз для людей из Азии и Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призывают шантажировать Украину и предлагают запретить транзит оружия.

Также "Комментарии" писали о представителе правительства Польши, которое объяснило детали на запрет поставок оружия для Украины.