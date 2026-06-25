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Сикорский объяснил, почему Польша заинтересована во вступлении Украины в ЕС на примере Франции и Германии

Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам Польши и гарантирует стабильность в Европе.

25 июня 2026, 11:40
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Slava Kot

Польша заинтересована во вступлении Украины в Европейский Союз, поскольку стремится иметь стабильных и демократических соседей с обеих сторон. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отметивший, что расширение ЕС прежде всего касается мира и безопасности в Европе.

Сикорский объяснил, почему Польша заинтересована во вступлении Украины в ЕС на примере Франции и Германии

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский, выступая на YES Dinner Discussion в Гданьске, рассказал, почему Польша заинтересована во вступлении Украины в ЕС. По его словам, европейская интеграция исторически создавалась как механизм предотвращения войн на континенте.

"Европейский Союз по своей сути является мирным процессом. Речь идет о том, чтобы не допустить повторения кошмаров прошлого", — сказал глава польского МИД.

Сикорский напомнил, что интеграция после Второй мировой войны началась не между союзниками, а между бывшими врагами Францией и Германией, веками ведущими войны. По его словам, именно контроль над стратегическими ресурсами, в частности, углем и сталью, стал основой будущего Европейского сообщества.

Польский политик привел пример исторического конфликта с Эльзасом и Лотарингией, где на протяжении веков менялись границы и продолжались войны. Сравнивая исторический опыт, Сикорский подчеркнул, что отношения Польши и Украины гораздо менее конфликтны, чем в случае западноевропейских государств в прошлом.

"И после 2000 лет резни граница находится там, где она была 2000 лет назад, — на Рейне. Так что вопрос заключается в том, для чего была вся эта резня? История между нашими странами намного богаче, чем одна ужасная этническая чистка и резня", — сказал Сикорский, говоря о Волынской трагедии и добавил, что Украина и Польша несколько раз воевали на одной стороне и вместе преодолели турков, русских, монголов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина проиграет войну против России из-за Бандеры.

Также "Комментарии" писали о том, сколько поляков против вступления Украины в ЕС.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1179411.html
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