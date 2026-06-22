Скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень: как мировые медиа оценили решение Навроцкого

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла повлекло за собой реакцию не только в Польше и Украине, но и международных медиа. Западные издания описывают этот шаг как новый этап напряжения между двумя государствами, остающимися ключевыми союзниками в противодействии российской агрессии.

Мировые СМИ о скандале Украины и Польши

19 июня Кароль Навроцкий объявил об отмене высшей польской государственной награды, врученной Владимиру Зеленскому в 2023 году. Причиной он назвал решение украинского президента поддержать наименование одного из подразделений сил обороны Украины в честь Героев УПА.

"Правый президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского наивысшего отличия Варшавы, что обострило спор между соседями и союзниками по поводу памяти о Второй мировой войне", – сообщает французский ресурс France24.

Издание подчеркнуло, что Польша была одним из важнейших партнеров Киева после начала полномасштабного вторжения России, однако исторические вопросы давно остаются болезненной темой в двусторонних отношениях.

Немецкое издание Deutsche Welle обратило внимание, что нынешняя эскалация выглядит особенно резкой на фоне предварительных сигналов о прогрессе в вопросе эксгумаций жертв Волынской трагедии. По мнению DW, это делает нынешнюю эскалацию "особенно странной".

Китайская газета South China Morning Post отмечает, что исторические споры между Польшей и Украиной стали менее частыми с момента прихода к власти правительства Дональда Туска. Однако издание указывает на то, что конфликт может снова обостриться после решения президента Польши. Подобную оговорку выражает также израильское медиа.

"Решение президента Кароля Навроцкого, вероятно, приведет к серьезному дипломатическому кризису между соседями", – сообщает The Jerusalem Post.

Американский канал CNN акцентировала внимание на внутриполитическом контексте Польши. В сюжете указывалось, что украинский указ встретил широкую критику в Польше, которая приняла миллионы украинских беженцев и является ключевым сторонником Киева после полномасштабного вторжения России. Однако Навроцкий – политик-националист, использовавший антиукраинские настроения для избирательной выгоды. Канал отмечает, что украинцы в Польше сталкиваются с растущими предубеждениями, несмотря на их вклад в экономику.

The New York Times описывает истоки конфликта и отмечает, что для Украины чествование УПА связано, прежде всего, с борьбой за независимость и противостоянием Москве, а не в сторону Польши.

"Каждый раз, когда украинцы прославляют борцов за суверенитет своей страны, они раздражают поляков. Главным врагом сегодня является Россия, и все, что может напомнить украинцам, как упорно они боролись в прошлом против Москвы, легитимизируется и становится видимым", – пояснила в комментарии NYT доцент кафедры политологии в Университете Париж-Нантер Анна Колин Лебедева.

Европейские медиа также отмечают геополитическое измерение конфликта. Reuters сообщает, что премьер Польши Дональд Туск назвал политический спор с Украиной стратегической ошибкой, которая может навредить обеим странам.

А Euronews пришли к выводу, что от обострения между Киевом и Варшавой больше всего выигрывает Россия, традиционно использующая исторические разногласия для ослабления единства союзников. Как отметило европейское издание, российские чиновники, неоднократно использовавшие Вторую мировую войну как средство оправдания вторжения Москвы, утверждая, что это борьба против "неонацистов" в Украине, одобрили решение Навроцкого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вопреки решению Навроцкого поляки хотят наградить Зеленского новым орденом.

Также "Комментарии" писали, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского: "Простой человек этого не поймет".